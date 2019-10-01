Міжнародний день музики щороку в усьому світі відзначають 1 жовтня.

Міжнародний день музики відзначають з 1975 року. Він був заснований за ініціативи Міжнародної музичної ради при ЮНЕСКО.

Рішення про заснування Міжнародного дня музики було ухвалене у 1973 році.

Сталася це подія в рамках 15-ї Генеральної асамблеї IMC, що проходила в Лозанні.

Члени Міжнародної музичної ради 30 листопада 1974 року отримали лист з пропозицією про створення цього свята. Його авторами стали сер Ієгуді Менухін (голова Міжнародної музичної ради) та його заступник Борис Ярустовський.

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Метою цього свята є поширення музичного мистецтва у всіх прошарках суспільства і реалізації ідеалів миру і дружби між народами, розвитку культур, обміну досвідом та шанобливого ставлення до естетичних цінностей.

Свято відзначається щорічно в усьому світі великими концертними програмами. В цей день звучать кращі твори світової культури.

Також проходять творчі зустрічі з композиторами, виконавцями, музикознавцями, організовуються тематичні виставки та акції просвітницького характеру, що сприяє мети поширення музики як мистецтва в різних спільнотах.

До слова, раніше Факти ICTV робили огляд сайтів і додатків, де слухати музику.