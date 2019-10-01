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Найкращі листівки та привітання з Днем ангела Ірини

День ангела Ірини відзначають 1 жовтня. Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем Ірини для друзів та родичів.

Найкращі листівки та привітання з Днем ангела Ірини

1 жовтня відзначається День ангела Ірини. Свято було встановлене на честь християнської мучениці Ірини єгипетської. До хрещення її звали Пенелопою.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

Ірина є древнім ім’ям і походить від назви давньогрецької богині Ейрени, яка відповідає за мир. Саме слово ірініс перекладається, як спокій.

Факти ICTV зібрали найкращі листівки з Днем ангела Ірини.

Найкращі листівки та привітання з Днем ангела Ірини / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV зібрали найкращі привітання у віршах до Дня Ірини.

Фото: Dreamstime

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