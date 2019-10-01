Для Заходу явище камінг-аут звичне, але в Україні про нього мало знають. Факти ICTV знайшли просте пояснення цього терміна.
Камінг-аут – це публічне визнання себе людиною з нетрадиційною орієнтацією.
Застосовується термін до геїв, лесбіянок, бісексуалів, котрі не приховують свій потяг до одностатевих партнерів.
В англійській мові вираз Coming out є ідіомою й дослівно перекладається так: вихід, розкриття або зізнання.
Іноземні знаменитості досить часто роблять такі публічні зізнання, бо західне суспільство толерантно ставиться до представників ЛГБТ-спільноти.
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Але для України камінг-аут – рідкісне явище. Таке зізнання може обернутися для людини переслідуванням, агресією і насильством з боку навколишніх.
Не плутайте камінг-аут з аутингом! Він теж означає виставлення факту нетрадиційної орієнтації на загальний огляд, але сторонніми особами, тобто проти волі самої людини.
Історія терміна камінг-аут
Вперше розкрив значення цього поняття у 1869 році німецький журналіст і адвокат Карл Генріх Ульріхс, який захищав права сексуальних меншин.
Він вважав, що для отримання популярності достатньо заявити про себе у такий спосіб.
Перший камінг-аут, здійснений американським поетом Робертом Данкеном, був невдалим. Незабаром його скоротили з армії.
У XX столітті поняття камінг-аут стало науковим терміном. Це сталося завдяки американському психологу та сексологу Евелін Хукер, що отримала найбільшу популярність після публікації в 1957 році роботи Адаптованість відкрито гомосексуальних чоловіків.
До речі, Мальта посіла перше місце у рейтингу захисту прав ЛГБТ в Європі, Україна опинилася на 35 місці.