Пиво має цілющі властивості. Від чого лікує цей чудо-напій і як його застосовувати – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Пиво може допомогти при застуді, мігрені, ревматизмі і навіть діареї. Все це, безумовно, народні рецепти і ніякого відношення до медицини вони не мають. Тож лікуватися пивом або обрати консервативний спосіб вирішувати лише вам. Але пам’ятайте, самолікування може призвести до негативних наслідків!

При застуді

У північній частині Європи здавна лікують біль у горлі і кашель підігрітим пивом. Для лікування краще використовувати неміцні, світлі сорти.

Рецепт. Від кашлю прекрасно підійде пиво з медом. Для початку підігрійте напій в емальованій або скляній вогнетривкій посуді до температури 45-50°C. Пиво не потрібно доводити до кипіння. Далі покладіть столову ложку меду і пийте гарячим.

Від першіння у горлі рекомендується змішати 250 мл гарячого пива, 100 мл настою шавлії, мед або цукор за смаком. Ліки випивають за один прийом.

Рецепт від ангіни. 100-150 мл пива і 1 столова ложка меду. Ретельно розмішати. Нагріти до 30°C. Змочити серветку, накласти на шию, обгорнувши м’якою вовняною тканиною. Зняти компрес через 4-5 годин.

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При мігрені

Щоб зняти мігрень, потрібно на 20-30 хвилин прикласти до хворого місця компрес з підігрітого світлого пива і обгорнути голову рушником. Від головного болю деякі люди випивають 50-100 мл охолодженого світлого пива.

При зайвій вазі

Скинути 3-5 кг за тиждень можна за допомогою пивної дієти. Існує кілька варіацій, але у кожній з них рекомендується випивати літр живого пива кімнатної температури.

Під час дієти забороняється вживати в їжу цукор і сіль.

Факти ICTV приведуть приклад однієї з таких дієт.

Курс – 7 днів:

1 день – 1 л пива, по 50 г гречки на обід і вечерю;

2 день – 1 л пива, по 50 г відвареного курячого філе на обід і вечерю;

3 день – 1 л пива, по 50 г відвареної або запеченої риби на обід і вечерю;

4 день – 1 л пива, по 50 г відвареної яловичини на обід і вечерю;

5 день – 1 л пива і будь-які фрукти або овочі;

6 день – літр пива;

7 день – негазована вода.

При ревматизмі

При ревматизмі допомагає суміш, що складається з 100 г сухої гірчиці, 200 г солі і 100 мл міцного темного пива. За консистенцією після перемішування маса повинна нагадувати сметану. Втирати засіб щодня перед сном протягом місяця.

При діареї

1/2 склянки зі світлим пивом додайте ч. л. з яблучним оцтом. Протягом дня пийте отримані ліки у співвідношенні 2 ст. л. через кожні 3 години. Полегшення настає вже через 3 години.

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