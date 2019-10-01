PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Яке сьогодні свято: іменини 1 жовтня

1 жовтня іменини святкують Олексій, Аріадна, Аркадій, Борис, Веніамін, Володимир, Єфросинія, Іларіон, Іван, Ірина, Костянтин, Михайло, Петро, Сергій, Софія.

Яке сьогодні свято: іменини 1 жовтня

День ангела 1 жовтня відзначають Олексій, Аріадна, Аркадій, Борис, Веніамін, Володимир, Єфросинія, Іларіон, Іван, Ірина, Костянтин, Михайло, Петро, Сергій, Софія.

Щороку 1 жовтня святкують Всесвітній день вегетаріанства.

Читайте: Вегетаріанський ресторан Фенхель: здорова їжа та гармонія з собою – Ситий в7

Крім цього, сьогодні відзначають Міжнародний день людей похилого віку та Міжнародний день музики.

Прикмети на 1 жовтня:

  • Якою буде погода, такою вона буде і 1 квітня.
  • Птахи з відльотом не поспішають – швидше за все, зима прийде нескоро.
  • Береза 1 жовтня не втратила свого листя – сніг буде ще нескоро.

До речі, раніше ми публікували календар свят на жовтень 2019.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка