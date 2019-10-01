1 жовтня іменини святкують Олексій, Аріадна, Аркадій, Борис, Веніамін, Володимир, Єфросинія, Іларіон, Іван, Ірина, Костянтин, Михайло, Петро, Сергій, Софія.

День ангела 1 жовтня відзначають Олексій, Аріадна, Аркадій, Борис, Веніамін, Володимир, Єфросинія, Іларіон, Іван, Ірина, Костянтин, Михайло, Петро, Сергій, Софія.

Щороку 1 жовтня святкують Всесвітній день вегетаріанства.

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Крім цього, сьогодні відзначають Міжнародний день людей похилого віку та Міжнародний день музики.

Прикмети на 1 жовтня:

Якою буде погода, такою вона буде і 1 квітня.

Птахи з відльотом не поспішають – швидше за все, зима прийде нескоро.

Береза 1 жовтня не втратила свого листя – сніг буде ще нескоро.

До речі, раніше ми публікували календар свят на жовтень 2019.