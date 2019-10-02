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Факти / Lifestyle

1,5 тис. вбитих чоловіками на рік. Як захиститися від насильства

Міжнародний день ненасильства щорічно відзначається 2 жовтня – у день народження Махатми Ганді.

Насилля

Міжнародний день ненасильства, встановлений резолюцією Генасамблеї ООН від 15 червня 2007 року, відзначається щорічно 2 жовтня у багатьох країнах світу.

У цей день в 1869 році народився Махатма Ганді – лідер руху за незалежність Індії та основоположник філософії та стратегії ненасильства, якого вбили у віці 78 років.

Все своє життя він присвятив боротьбі з насильством у будь-яких його формах.

Статистика в Україні

Згідно зі статистикою, більше 3 млн дітей в Україні щороку спостерігають за актами насильства в сім’ї або є їх вимушеними учасниками.

Діти скривджених матерів у шість разів частіше намагаються накласти на себе руки, 50% схильні до зловживань наркотиками та алкоголем.

Майже 100% матерів, які зазнали насильства, народили хворих дітей – переважно з неврозами, заїканням, енурезом, церебральним паралічем, порушенням психіки.

Фото: Pixabay

Майже 70% жінок піддаються різним формам знущань і принижень.

За даними МВС, 23% тяжких насильницьких злочинів відбуваються у сім’ях.

Щорічно близько 1500 жінок помирають від рук власних чоловіків.

Домашнє насильство в Україні – причина 100 тис. днів госпіталізації, 30 тис. звернень до відділів травматології, 40 тис. викликів лікарів.

Покарання за насильство

Закон Про запобігання та протидію домашньому насильству набув чинності 7 січня 2018 року.

Тепер домашнім насильством вважають не тільки побої, а й примус до інтиму, психологічний тиск, а також обмеження в грошах.

Кривдникові загрожує від 150 годин громадських робіт до 2-х років в’язниці, а вся відповідальність за дії зберігається навіть у цивільному шлюбі.

Фото: Pixabay

Крім того, примус до аборту без добровільної згоди потерпілої карається обмеженням волі на строк до 5-ти років або позбавленням волі на строк до 3-х років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3-х років або без такого.

А примус до шлюбу або співжиття карається арештом на строк до 6-ти місяців або обмеженням волі на строк до 3-х років, або позбавленням волі на той самий строк.

Як уберегтися від насильства

У разі фізичного насильства потрібно обов’язково розповісти близьким про проблему, а також звернутися за допомогою до фахівців.

Уникайте конфліктів у місцях, де є гострі та ріжучі предмети.

Крім того, краще заховати запасні ключі, а також заздалегідь знайти місце, куди можна піти в разі небезпеки.

Фото: Pixabay

Також пам’ятайте про те, що гроші й документи повинні лежати в безпечному місці.

Тримайте під рукою номери телефонів соціальних служб, а також кризових і реабілітаційних центрів, які надають допомогу в разі насильства.
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Куди звертатися

У разі насильства в сім’ї, слід звертатися у правоохоронні органи.

Якщо вам стало відомо про вчинення насильства над дитиною, варто повідомити про це в службу у справах дітей.

Крім того, можна звернутися на гарячу лінію ГО Ла Страда Україна. Дзвінки безкоштовні як зі стаціонарного телефону 0 800 500 225, так і з мобільного 116 111.

Фото: Dreamstime, Pixabay

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