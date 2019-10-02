Чоловічий манікюр і педикюр – обов’язкові процедури у сучасному світі. Вони допомагають чоловікові не тільки почуватися впевнено, але й досягати успіхів у житті.

Естетика

По-перше, це красиво. Чисті руки та ноги без бруду під нігтями, неохайних задирок та обкусаних кінчиків потрібні не тільки жінкам. Чоловічий манікюр і педикюр – це прекрасна інвестиція у свій імідж. Ці процедури передбачають пом’якшення шкіри, чистоту та акуратну форму нігтів, тому їх слід зробити рутинними.

Здоров’я

Педикюр допомагає боротися з натоптишами, тріщинами, мозолями і врослими нігтями. Крім того, ця процедура є профілактикою появи грибка нігтів і стоп. Відвідування лазні та спортзалу, схильність до підвищеного потовиділення, а також цілий день у закритому взутті та без змінних шкарпеток – актуальність педикюру для чоловіків очевидна. Крім того, процедура може бути омолоджувальною, оскільки старіння організму починається саме з ніг.

Кар’єра

Зовнішній вигляд чоловіка може охарактеризувати його в роботі. Якщо ви кар’єрист, і мрієте про керівну посаду, потрібно відповідно виглядати. Ваша акуратність свідчить про те, що в роботі ви теж уважні та вимогливі. Крім того, доглянутий зовнішній вигляд додасть вам впевненості та сформує своєрідний кредит довіри.

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Родина

Стан рук і нігтів чоловіки свідчить не тільки його ставлення до самого себе, але і про ставлення до жінок. Якщо чоловік не хоче доглядати за собою, то навряд чи буде краще піклуватися про дружину та своїх дітей. Саме тому більшість жінок на першому побаченні оцінюють руки чоловіка.

Сексуальність

Під нігтями та недоглянутими задирками залишаються мільйони бактерій. Підхопити через це гінекологічні інфекції під час сексу – дуже просто. Якщо не дбаєте про себе, подумайте про партнерку. До речі, жінці теж набагато приємніше відчувати ласки доглянутого чоловіка, а не неохайного мужлана.

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