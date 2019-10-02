Google випустив дудл з нагоди Дня народження шотландського хіміка Вільяма Рамзая.

Сьогодні, 2 жовтня, виповнюється 167 років від Дня народження хіміка сера Вільяма Рамзая.

З цієї нагоди Google випустив новий дудл, на якому зображено науковця з таблицею хімічних елементів.

Дослідження Вільяма Рамзая свого часу допомогли виявити елементи відомі як благородні або інертні гази.

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Охолоджуючи повітря до низьких температур, застосовуючи високий тиск, його команда відкрила такі гази, як неон, криптон та ксенон, назавжди змінивши періодичну таблицю елементів.

Внесок Вільяма Рамзая у розвиток хімії був настільки великим, що вчений у 1904 році навіть отримав Нобелівську премію з хімії.

До слова, Google святкував своє 21-річчя, з цієї нагоди було представлено новий дудл.