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Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 2 жовтня

Яким буде 2 жовтня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

День добре підійде для багатьох творчих справ, групової роботи та соціальних контактів.

Також можна зайнятися вирішенням питань пов’язаних з фінансами, поїздкою за кордон та імміграцією.

Бажано не перенапружуватися, а також звернути увагу на своє здоров’я, підтримати себе.

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Сьогодні будуть успішними ті вчинки, в які вкладається душа.

Не варто в цей день вести справи виключно заради матеріального успіху.

Бажано перебувати в усвідомленому стані, оскільки є можливість розв’язати кармічні вузли або події.

До слова, Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп на жовтень 2019 року для всіх знаків зодіаку.

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