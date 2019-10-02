Яким буде 2 жовтня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.
День добре підійде для багатьох творчих справ, групової роботи та соціальних контактів.
Також можна зайнятися вирішенням питань пов’язаних з фінансами, поїздкою за кордон та імміграцією.
Бажано не перенапружуватися, а також звернути увагу на своє здоров’я, підтримати себе.
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Сьогодні будуть успішними ті вчинки, в які вкладається душа.
Не варто в цей день вести справи виключно заради матеріального успіху.
Бажано перебувати в усвідомленому стані, оскільки є можливість розв’язати кармічні вузли або події.
До слова, Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп на жовтень 2019 року для всіх знаків зодіаку.
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