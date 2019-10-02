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NASA зафіксувало на Марсі загадкові сигнали

Вчені NASA вловили на Марсі дивні сигнали, частина з яких мала сейсмічну природу, а інші залишилися загадкою.

NASA зафіксувало на Марсі загадкові сигнали

Марсохід NASA зафіксував на поверхні Червоної планети дивні сигнали. Частина з них сейсмічної природи і були ідентифіковані, як “марсотрус” (землетрус на Марсі, – Ред.), а інші поки є загадкою.

NASA описує ці сигнали, як щось “тихе, але чітке тремтіння”. Їх марсохід вперше вловив у квітні цього року.

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Серед інших звуків були марсіанський вітер, механічні рухи “руки” апарату та інші. Вчені гадають, що вивчивши марсотрус, вони зможуть дізнатися більше про походження таємничого гуркотіння.

До речі, вчені знайшли джерело радіосигналу, який зафіксували 23 травня цього року.

Джерело: Sky News

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