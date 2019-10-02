Найкращі ідеї манікюру з дизайном омбре дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Осінній манікюр з красивим дизайном омбре перетворить ваші руки у родзинку образу та додасть вам елегантності.

Покриття омбре на довгі нігті восени 2019 дозволяється не у будь-який палітрі. Це може бути зелений, салатовий, фіолетовий, чорний, бузковий, синій і темно-рожевий тони.

Завдяки великій площі нігтьової пластини, перехід кольору в техніці омбре буде виглядати особливо фантастично. Також варто звернути увагу на манікюр омбре з блискітками.

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Манікюр омбре 2019































Осінній манікюр омбре – головні тренди сезону / 8 фотографий

Раніше Факти ICTV публікували фото новинок модного манікюру.

Фото: nails.beauty, manikurchik, women