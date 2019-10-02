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Факти / Lifestyle

Привітання у віршах з Днем вчителя

6 жовтня в Україні відзначають День вчителя. Факти ICTV підготували привітання у віршованій формі.

Привітання у віршах з Днем вчителя

Привітати улюбленого вчителя з професійним святом можна у віршах. Факти ICTV зібрали для вас найкращі вірші українською мовою з Днем вчителя.

***

Про вчителів є думка особлива:
Завжди такі розумні і красиві,
Такі начитані, і все на світі знають,
І терпеливо, мудро нас навчають!

У День всесвітній вчителям пошана,
Хай сила ваша буде нездоланна,
Хай люблять, поважають дуже діти,
Дарують вам і усмішки, і квіти!

Нехай колеги люблять і цінують,
Художники портрети намалюють,
А композитори пісні про вас складають,
І співаки вам пісню заспівають!

***

Ми Вас з Днем вчителя вітаєм,
Легкої праці вам бажаєм.
Щоб гарний настрій був у вас
Навіть у дуже скрутний час.

Щоб все в житті було гладенько,
І йшло щоб все завжди рівненько.
Щоб всі вас учні поважали,
Приємні спогади лишали.

***

З днем учителя вітаю!
Будьте радісні завжди.
Хай уроки пролітають,
Швидко й гарно, як ві сні.

Хай щасливо і успішно
В школі день проходить Ваш.
І радіють усі діти,
Як заходите Ви в клас!

***

Зі святом дозвольте нам Вас привітати.
Щастя, здоров’я, добра побажати,
Пошани, тепла та й довгого віку,
Кохання і віри, багатства без ліку.

Працюється легко Вам хай і живеться,
А все, що в думках, хай одразу вдається,
З Днем вчителя щиро ми всі Вас вітаємо,
Всього Вам найкращого в світі бажаємо.

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***

Хай робота приносить лиш радість,
Тішать учнів оцінки і звіти.
І хоч часом приходить сум малість
Не забудьте, що діти — то квіти.

Хай невзгоди вас оминають,
Поруч будуть лиш віра і сила,
А успіхи хай надихають,
Адже клас наш — єдина родина!

До речі, раніше Факти ICTV писали, що подарувати класному керівнику на День вчителя.

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