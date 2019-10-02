6 жовтня в Україні відзначають День вчителя. Факти ICTV підготували привітання у віршованій формі.

Привітати улюбленого вчителя з професійним святом можна у віршах. Факти ICTV зібрали для вас найкращі вірші українською мовою з Днем вчителя.

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Про вчителів є думка особлива:

Завжди такі розумні і красиві,

Такі начитані, і все на світі знають,

І терпеливо, мудро нас навчають!

У День всесвітній вчителям пошана,

Хай сила ваша буде нездоланна,

Хай люблять, поважають дуже діти,

Дарують вам і усмішки, і квіти!

Нехай колеги люблять і цінують,

Художники портрети намалюють,

А композитори пісні про вас складають,

І співаки вам пісню заспівають!

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Ми Вас з Днем вчителя вітаєм,

Легкої праці вам бажаєм.

Щоб гарний настрій був у вас

Навіть у дуже скрутний час.

Щоб все в житті було гладенько,

І йшло щоб все завжди рівненько.

Щоб всі вас учні поважали,

Приємні спогади лишали.

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З днем учителя вітаю!

Будьте радісні завжди.

Хай уроки пролітають,

Швидко й гарно, як ві сні.

Хай щасливо і успішно

В школі день проходить Ваш.

І радіють усі діти,

Як заходите Ви в клас!

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Зі святом дозвольте нам Вас привітати.

Щастя, здоров’я, добра побажати,

Пошани, тепла та й довгого віку,

Кохання і віри, багатства без ліку.

Працюється легко Вам хай і живеться,

А все, що в думках, хай одразу вдається,

З Днем вчителя щиро ми всі Вас вітаємо,

Всього Вам найкращого в світі бажаємо.

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Хай робота приносить лиш радість,

Тішать учнів оцінки і звіти.

І хоч часом приходить сум малість

Не забудьте, що діти — то квіти.

Хай невзгоди вас оминають,

Поруч будуть лиш віра і сила,

А успіхи хай надихають,

Адже клас наш — єдина родина!

До речі, раніше Факти ICTV писали, що подарувати класному керівнику на День вчителя.