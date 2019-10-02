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Факти / Lifestyle

Привітання з Днем працівника освіти

День працівника освіти в Україні щорічно відзначають в першу неділю жовтня.

День працівника освіти

У 2019 році День працівника освіти в Україні припадає на 6 жовтня. Зазвичай, в освітніх закладах країни його відзначають в п’ятницю напередодні свята.

День працівника освіти, який також відомий як День вчителя, ввели в Україні указом президента від 11 вересня 1994 року.

У цей день прийнято дякувати вчителям за їхній внесок в освіту кожної людини.

Читайте: День вчителя в Україні – привітання в картинках

Факти ICTV пропонують вам підбірку привітань з Днем працівника освіти, якими ви можете порадувати вчителів.

З днем учителя вітаю!
Будьте радісні завжди.
Хай уроки пролітають,
Швидко й гарно, як ві сні.

Хай щасливо і успішно
В школі день проходить Ваш.
І радіють усі діти,
Як заходите Ви в клас!

***

Хай у житті вам щастить,
Радість приносить кожна мить,
Щоб велику зарплату ви мали,
На машину відкладали.

Щоби учні вас любили,
Всі уроки гарно вчили.
Щоб найкращий був у вас
Дисциплінований, успішний клас.

***

З професійним гарним святом
Ми вітаємо вчителів.
Хай життя буде багате
Та здійснення світлих мрій!

Низький вам уклін за працю,
За важливий важкий труд.
Гідних вам визнань, зарплати,
Щоб у сім’ї чекав комфорт!

Довгих років професійних
Та приємних в праці днів.
Щоб вас кожен учень в школі
Поважав, цінив, любив!

***

У цей день яскравий,
Осінній, золотавий.
Прийміть щирі вітання,
Хай збудуться таємні бажання.

Учням гарний приклад подавайте,
Їх на вірний путь наставляйте.
Жагу до знань у них вселіть,
Свою дорогу в житті знайдіть.

***

Учитель, педагог — призвання,
Ви вибрали в житті його,
Не змінювати побажаю
Вам рішення цього свого.

У свято ваше професійне
Терпіння зичу вам і сил,
Здоров’я, відданості справі,
Натхнення, гарних перспектив.

До слова, пропонуємо вам також ознайомитися з ідеями подарунків на День вчителя.

Фото: Dreamstime

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