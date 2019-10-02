День працівника освіти в Україні щорічно відзначають в першу неділю жовтня.

У 2019 році День працівника освіти в Україні припадає на 6 жовтня. Зазвичай, в освітніх закладах країни його відзначають в п’ятницю напередодні свята.

День працівника освіти, який також відомий як День вчителя, ввели в Україні указом президента від 11 вересня 1994 року.

У цей день прийнято дякувати вчителям за їхній внесок в освіту кожної людини.

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Факти ICTV пропонують вам підбірку привітань з Днем працівника освіти, якими ви можете порадувати вчителів.

З днем учителя вітаю!

Будьте радісні завжди.

Хай уроки пролітають,

Швидко й гарно, як ві сні.

Хай щасливо і успішно

В школі день проходить Ваш.

І радіють усі діти,

Як заходите Ви в клас!

***

Хай у житті вам щастить,

Радість приносить кожна мить,

Щоб велику зарплату ви мали,

На машину відкладали.

Щоби учні вас любили,

Всі уроки гарно вчили.

Щоб найкращий був у вас

Дисциплінований, успішний клас.

***

З професійним гарним святом

Ми вітаємо вчителів.

Хай життя буде багате

Та здійснення світлих мрій!

Низький вам уклін за працю,

За важливий важкий труд.

Гідних вам визнань, зарплати,

Щоб у сім’ї чекав комфорт!

Довгих років професійних

Та приємних в праці днів.

Щоб вас кожен учень в школі

Поважав, цінив, любив!

***

У цей день яскравий,

Осінній, золотавий.

Прийміть щирі вітання,

Хай збудуться таємні бажання.

Учням гарний приклад подавайте,

Їх на вірний путь наставляйте.

Жагу до знань у них вселіть,

Свою дорогу в житті знайдіть.

***

Учитель, педагог — призвання,

Ви вибрали в житті його,

Не змінювати побажаю

Вам рішення цього свого.

У свято ваше професійне

Терпіння зичу вам і сил,

Здоров’я, відданості справі,

Натхнення, гарних перспектив.

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