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Surface Duo: Microsoft представила Android-смартфон з двома екранами

Смартфон Surface Duo від Microsoft має два окремих екрани, які можна розвертати на 360 градусів.

Surface Duo

Microsoft представила смартфон Surface Duo з двома екранами. Апарат має два окремих 5,6-дюймових екрани, які можна розвертати на 360 градусів.

Працює пристрій на операційній системі Android.

Microsoft уклала контракт з Google щодо Surface Duo, завдяки чому можна очікувати спеціальні додатки під смартфон.

Читайте: Дешевше, ніж OnePlus 7T. Google продає смартфони зі знижкою $300

Surface Duo вийде не раніше святкового сезону 2020 року. Ціну і технічні характеристики апарату поки не розсекречено.

Нагадаємо, китайська компанія Xiaomi представила флагман Xiaomi Mi Mix Alpha з екраном, який займає 180,6% площі смартфона.

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