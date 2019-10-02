Смартфон Surface Duo від Microsoft має два окремих екрани, які можна розвертати на 360 градусів.
Microsoft представила смартфон Surface Duo з двома екранами. Апарат має два окремих 5,6-дюймових екрани, які можна розвертати на 360 градусів.
Працює пристрій на операційній системі Android.
Microsoft уклала контракт з Google щодо Surface Duo, завдяки чому можна очікувати спеціальні додатки під смартфон.
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Surface Duo вийде не раніше святкового сезону 2020 року. Ціну і технічні характеристики апарату поки не розсекречено.
Нагадаємо, китайська компанія Xiaomi представила флагман Xiaomi Mi Mix Alpha з екраном, який займає 180,6% площі смартфона.
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