Андрій Данилко 2 жовтня святкує 46-річчя. 5 пісень Вєрки Сердючки, які неможливо забути, підготували Факти ICTV.

Без хітів Вєрки Сердючки неможливо уявити жодного гучного українського святкування. Цей образ Андрія Данилка приніс співаку шалену славу і мільйонну армію прихильників як в Україні, так і за кордоном.

Світове визнання Андрій Данилко отримав у 2007 році, коли з піснею Dancing Lasha Tumbai відправився представляти Україну на Євробаченні.

Тоді Вєрка Сердючка неабияк запалила і зуміла отримати почесне друге місце на міжнародному конкурсі.

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Вже кілька років поспіль Андрій Данилко є незмінним членом журі в українському нацвідборі на Євробачення.

Він рідко з’являється на сцені, але переконує, що чутки про завершення кар’єри сильно перебільшені.

Найвідоміші пісні Вєрки Сердючки з нагоди Дня народження Андрія Данилка зібрали Факти ICTV.

Все будет хорошо

Гуляночка

Гоп-гоп

Dancing Lasha Tumbai

Я не поняла

До слова, раніше Андрій Данилко розповів, чому не йде в політику.

Фото: v_serduchka