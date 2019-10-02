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Яке сьогодні свято: іменини 2 жовтня

2 жовтня іменини святкують Георгій, Ігор, Костянтин, Федір, Давид, Макар і Трохим.

Яке сьогодні свято

День ангела 2 жовтня відзначають Георгій, Ігор, Костянтин, Федір, Давид, Макар і Трохим.

На цю дату також припадає Міжнародний день соціального педагога.

Крім того, 2 жовтня відзначають Міжнародний день боротьби проти насилля.

Читайте: Календар свят на жовтень 2019

Прикмети на 2 жовтня:

  • якщо дме південний вітер – це до хорошого урожаю озимих;
  • зима буде теплою, якщо залишити вічко відкритим;
  • не можна лінуватися у цей день, оскільки доля до таких людей не буде прихильною.

Факти ICTV також пропонують ознайомитися з календарем церковних свят на 2019 рік.

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