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Життя у Греції: скільки коштує “золота” віза та оренда житла

Скільки коштує оренда житла у Греції та за скільки можна придбати будинок разом із “золотою” візою – розповіла українка, яка живе там уже 19 років.

Греція

Українка Вікторія 19 років тому переїхала з Тернополя до сонячної Греції.

Зараз вона виховує двох дітей, а у вільний час знімає відео про своє грецьке життя.

Жінка розповіла, чому в Греції впали ціни на житло, а на оренду –  зросли.

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Вона запевняє, що мрія про будиночок на узбережжі – цілком здійсненна мрія через падіння цін на нерухомість у цій країні:

– Наразі у нашому містечку, де 20 тис. осіб, ціни на нерухомість приблизно такі самі, як у Тернополі. Але щоб придбати квартиру, треба мати на руках одразу всю суму. Через кризу грецькі банки дуже жадібні на кредити.

Також Вікторія радить іноземцям купувати дороге житло в Греції (від €250 тис.), щоб отримати так звану золоту візу.

З нею не громадяни мають право протягом п’яти років жити у країні та без оформлення додаткової візи мандрувати країнами ЄС. Коли термін дії закінчується, таку візу без проблем подовжують.

Оренда житла в Греції – дороге задоволення через туристів.

Вони винаймають квартири за €40-50 на добу, тому орендодавці накручують ціни і за місяць просять €200.

 

Раніше ми розповідали про особливості життя у Чехії.

Джерело: Ранок у великому місті

Фото: Dreamstime

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