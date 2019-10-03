Хеловін 2019 традиційно святкуватимуть 31 жовтня. Популярні костюми на Хеловін 2019 зібрали Факти ICTV.

Хеловін – одне з наймоторошніших святкувань. У цей день охочі переодягаються у страшні костюми і лякають перехожих.

Традиційними кольорами цього свята є чорний і помаранчевий, які символізують смерть і темноту ночі.

Щоб підготуватися до Хеловіна, всі наносять страхітливий макіяж, роблять з гарбуза ліхтарі, а також вдягають костюми привидів і чудовиськ, на яких повинно бути якомога більше крові.

Популярні костюми на Хеловін 2019, щоб вразити всіх друзів і знайомих, зібрали Факти ICTV.

Мертва наречена

Цей образ є найпоширенішим серед дівчат. Він потребує небагато зусиль. Щоб стати мертвою нареченою, потрібно зробити блідий колір обличчя, одягнути рвану сукню і фату.

Доповнити образ можна, розмалювавши обличчя і одяг червоною помадою.

Костюм смерті

Один з найбюджетніших варіантів образу. Щоб втілити його в життя, досить розфарбувати собі обличчя, одяг обрати з символікою черепів. Головне – не забути про незмінний символ смерті – косу або череп.

Відьма

Для цього образу знадобиться довге чорне плаття, взуття на шпильці, чорні аксесуари, до прикладу, капелюшок. Для кращої реалістичності не забувайте прихопити з собою мітлу.

Кішка

Якщо у вашому гардеробі є шкіряні штани або сукня, то питання образу на Хеловін відпадає само собою. Доповнити їх можна красивим корсетом, жилетом, котячими вушками або чорною маскою на очі.

Вампір

Цей образ підходить як дівчатам, так і хлопцям. Незмінні його атрибути – довгий чорний плащ, біле обличчя, вставна щелепа з іклами, чорні очі та кров біля кутиків рота.

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Зомбі

Для цього образу підійде старий, зношений одяг на кілька розмірів більший, ніж ваш. Не забудьте зробити побільше дірок і розрізів.

Привид

Також є одним із найбюджетніших образів. Адже його можна зробити навіть з простирадла.

Скелет

Для цього образу використовують одяг, на якому є зображення скелета, і відповідний макіяж. Щоб створити костюм, досить знайти у своєму гардеробі штани або кофту з відповідним малюнком.

Якщо пошукаєте у шафі, то, може, навіть знайдете там зимові рукавички з зображенням кісток. Вони можуть доповнити ваш образ.

Клоун

Напевно, після виходу фільму Воно жодний Хеловін неможливо уявити без людини у такому костюмі. Одяг тут не надто важливим, але краще обрати щось яскраве.

Акцент потрібно зробити на обличчі. Зазвичай, його роблять блідим і розмальовують різними кольорами, особливо червоним. На голову одягають червону або помаранчеву перуку.

Божевільний капелюшник

Ключовими елементами костюму є капелюхи та руде, кучеряве волосся. В одязі переважає помаранчевий або коричневий колір.

До слова, раніше Факти ICTV писали про оренду костюмів на Хеловін 2019.