PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

5 причин погодитися на анальний секс і коли варто відмовитися

Коли варто сказати “так” анальному сексу, а в яких випадках краще відповісти відмовою – у матеріалі Фактів ICTV.

5 причин погодитися на анальний секс і коли варто відмовитися

Про причини погодитися на анальний секс розповіла сексолог Оксана Єфремова.

Приємно

Багато дівчат вперше у житті відчувають оргазм саме під час анальної стимуляції. Але тільки у тому випадку, якщо все відбувається правильно і безпечно.

Різноманітність

Це допоможе внести новизну у сексуальні стосунки, спробувати щось нове, отримати інші приємні відчуття.

Особлива близькість і довіра

Не з кожним партнером можна розслабитися і розкритися, щоб анальне проникнення було приємним і безболісним.

– Як показує практика, для багатьох це особливий рівень довіри, – стверджує сексолог.

Корисно для здоров’я

Якщо мова йде про безпечні ласки без болісних відчуттів і травм, то це схоже на масаж. Такий секс покращує кровообіг, допомагає прибрати застійні явища в органах малого тазу і викликає оргазм.

Читайте: Секс по дружбі: 5 золотих правил

Пошук нових ерогенних зон

Анальний секс – один зі способів досліджувати своє тіло і свої відчуття. Він пробуджує нові чутливі точки на тілі. Нові способи отримання задоволення допоможуть краще пізнати себе і отримати більше насолоди у сексі.

Однак є ситуації, коли краще сказати “ні” анальному сексу. Якщо це небезпечно для твого здоров’я – ви не тверезі, партнер малознайомий, немає презервативу.

Варто відмовити і якщо чоловік наполягає, змушує, вимагає, а ви не хочете, не подобаються, не отримуєте задоволення.

– Серед інших причин – відчуття болю і дискомфорту від проникнення. А також медичні протипоказання: поліпи, тріщини, цистит, захворювання прямої кишки тощо. – стверджує сексолог

На думку експерта, не варто використовувати анальний секс і як спосіб врятувати шлюб, утримати чоловіка, бути не гірше за інших.

До речі, раніше Факти ICTV писали, чому під час сексу може виникати нудота.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка