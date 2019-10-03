Коли варто сказати “так” анальному сексу, а в яких випадках краще відповісти відмовою – у матеріалі Фактів ICTV.
Про причини погодитися на анальний секс розповіла сексолог Оксана Єфремова.
Приємно
Багато дівчат вперше у житті відчувають оргазм саме під час анальної стимуляції. Але тільки у тому випадку, якщо все відбувається правильно і безпечно.
Різноманітність
Це допоможе внести новизну у сексуальні стосунки, спробувати щось нове, отримати інші приємні відчуття.
Особлива близькість і довіра
Не з кожним партнером можна розслабитися і розкритися, щоб анальне проникнення було приємним і безболісним.
– Як показує практика, для багатьох це особливий рівень довіри, – стверджує сексолог.
Корисно для здоров’я
Якщо мова йде про безпечні ласки без болісних відчуттів і травм, то це схоже на масаж. Такий секс покращує кровообіг, допомагає прибрати застійні явища в органах малого тазу і викликає оргазм.
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Пошук нових ерогенних зон
Анальний секс – один зі способів досліджувати своє тіло і свої відчуття. Він пробуджує нові чутливі точки на тілі. Нові способи отримання задоволення допоможуть краще пізнати себе і отримати більше насолоди у сексі.
Однак є ситуації, коли краще сказати “ні” анальному сексу. Якщо це небезпечно для твого здоров’я – ви не тверезі, партнер малознайомий, немає презервативу.
Варто відмовити і якщо чоловік наполягає, змушує, вимагає, а ви не хочете, не подобаються, не отримуєте задоволення.
– Серед інших причин – відчуття болю і дискомфорту від проникнення. А також медичні протипоказання: поліпи, тріщини, цистит, захворювання прямої кишки тощо. – стверджує сексолог
На думку експерта, не варто використовувати анальний секс і як спосіб врятувати шлюб, утримати чоловіка, бути не гірше за інших.
До речі, раніше Факти ICTV писали, чому під час сексу може виникати нудота.