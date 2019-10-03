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Факти / Lifestyle

Гепатит А і кишкова паличка! Як кав’ярні можуть наражати вас на небезпеку

Купити зерновий напій у найближчій кав’ярні – ранкова традиція майже кожного з нас. Яку небезпеку може приховувати філіжанка улюбленного напою – далі у матеріалі.

Гепатит А і кишкова паличка! Як кав’ярні можуть наражати вас на небезпеку

Якою б якісною не була кава, один ковток підозрілої води може відправити вас до лікарні. Адже у ній може бути вірус гепатиту А та кишкова паличка.

Тож як би ви не любили каву, як би не поспішали на роботу, витратьте одну зайву хвилину та поцікавтеся, звідки вам наливають воду. Якщо чіткої відповіді не нададуть, тікайте звідти!

Читайте: Пити чи не пити каву: відповідь МОЗ

Про те, як готують каву у різних точках Києва та чи дотримуються норм, дивіться у сюжеті програми Ранок у великому місті.

До речі, вчені провели дослідження і визначили, яку каву варто вживати і в якій кількості.

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