Яким буде 3 жовтня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.
День може бути непростим емоційно. На сьогодні не варто планувати щось важливе і грандіозне.
З одного боку можливе бажання контролювати зовнішні процеси і управляти ситуацією під час досить різких реакціях на події.
З іншого боку — внутрішня вразливість і чутливість може давати емоційні перевантаження і спад настрою.
Важливо сьогодні все робити в міру, у всьому дотримуватися балансу.
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Сьогодні потрібно прислухатися до своїх станів і вчасно реагувати на потреби тіла, наприклад давати собі відпочинок, вчасно йти від конфліктів.
Вдалими можуть бути справи, пов’язані зі страховими випадками, з захистом і наданням допомоги, особливо літнім людям, а також розвиток самодисципліни.
Не варто сьогодні підстригати волосся.
До слова, Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп на жовтень 2019 року для всіх знаків зодіаку.