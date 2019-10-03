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Кодзіма представив кінематографічний трейлер Death Stranding

Японський геймдизайнер Хідео Кодзіма представив кінематографічний трейлер гри Death Stranding.

Death Stranding

Трейлер Death Stranding – Вантаж з’явився на каналі Sony. Відео було створено сторонньою компанією, а не власником гри Хідео Кодзімою.

Ролик присвячений вантажу, який намагається доставити персонаж Норман Рідус. У цьому йому заважає природа і озброєні люди.

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Герой повідомляє, що його метою є “об’єднати нас”.

Гра вийде 8 листопада.

Нагадаємо, компанія Nintendo представила виключно портативну ігрову платформу Switch Lite.

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