Фестиваль Октоберфест проходить щороку в Мюнхені (Німеччина) і є найбільшим і найвідомішим святом пива. Куди піти в Києві на Октоберфест 2019, розкажуть Факти ICTV.
Октоберфест 2019 проходить в Мюнхені з 21 вересня до 6 жовтня.
Епіцентр свята зосереджений в центрі міста недалеко від Головного вокзалу.
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Але не тільки в Німеччині люблять повеселитися і випити пива. В Україні у цей період також влаштовують фестивалі крафтового напою або вечірки в закладах.
Факти ICTV зібрали найкращі тематичні заходи, які пройдуть в Києві.
Oktoberfest in Golden Gate Pub
Golden Gate Pub
21 вересня – 6 жовтня
Вхід вільний
У пабі Golden Gate стартує щорічна вечірка з нагоди Октоберфесту.
Кожного дня з 21 вересня до 6 жовтня на гостей чекають різноманітні активності, розіграші та сюрпризи.
Організатори обіцяють спеціальне Oktoberfest меню від шефа, атмосферу найгучнішого пивного свята в світі, розіграш подарунків та призів від ресторану. Зокрема, вікенду на двох у Львові.
Фестиваль пива Oktoberfest
Wood&Food
4 жовтня, 20.00
Вхід вільний
У п’ятницю, 4 жовтня, в ресторані-пивоварні Wood & Food пройде святкування Октоберфесту.
У програмі дегустація нового сорту пива Віденське, весела програма із запальним ведучим з конкурсами та розіграшами призів.
Oktoberfest Closing
3B Republic
4-5 жовтня, 20.00
Вхід вільний
У 3B Republic на гостей чекає яскраве закриття фестивалю Oktoberfest. У програмі жива музика у виконанні Energy Band (4.10) і Black Sugar (5.10).
Welcome drink для всіх гостей – з 19.30
Також на вечірці будуть аніматори, фотограф, dj, традиційні фестивальні конкурси, інтерактиви та призи.
Нагадаємо, вчені заявили, що пиво допомагає боротися із зайвою вагою, підвищеним кров’яним тиском і діабетом.