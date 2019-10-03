Фестиваль Октоберфест проходить щороку в Мюнхені (Німеччина) і є найбільшим і найвідомішим святом пива. Куди піти в Києві на Октоберфест 2019, розкажуть Факти ICTV.

Октоберфест 2019 проходить в Мюнхені з 21 вересня до 6 жовтня.

Епіцентр свята зосереджений в центрі міста недалеко від Головного вокзалу.

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Але не тільки в Німеччині люблять повеселитися і випити пива. В Україні у цей період також влаштовують фестивалі крафтового напою або вечірки в закладах.

Факти ICTV зібрали найкращі тематичні заходи, які пройдуть в Києві.

Oktoberfest in Golden Gate Pub

Golden Gate Pub

21 вересня – 6 жовтня

Вхід вільний

У пабі Golden Gate стартує щорічна вечірка з нагоди Октоберфесту.

Кожного дня з 21 вересня до 6 жовтня на гостей чекають різноманітні активності, розіграші та сюрпризи.

Організатори обіцяють спеціальне Oktoberfest меню від шефа, атмосферу найгучнішого пивного свята в світі, розіграш подарунків та призів від ресторану. Зокрема, вікенду на двох у Львові.

Фестиваль пива Oktoberfest

Wood&Food

4 жовтня, 20.00

Вхід вільний

У п’ятницю, 4 жовтня, в ресторані-пивоварні Wood & Food пройде святкування Октоберфесту.

У програмі дегустація нового сорту пива Віденське, весела програма із запальним ведучим з конкурсами та розіграшами призів.

Oktoberfest Closing

3B Republic

4-5 жовтня, 20.00

Вхід вільний

У 3B Republic на гостей чекає яскраве закриття фестивалю Oktoberfest. У програмі жива музика у виконанні Energy Band (4.10) і Black Sugar (5.10).

Welcome drink для всіх гостей – з 19.30

Також на вечірці будуть аніматори, фотограф, dj, традиційні фестивальні конкурси, інтерактиви та призи.

Нагадаємо, вчені заявили, що пиво допомагає боротися із зайвою вагою, підвищеним кров’яним тиском і діабетом.