Де орендувати костюми на Хеловін 2019, а також скільки коштує прокат – в матеріалі Фактів ICTV.

Різноманіття костюмів на Хеловін 2019 вражає. В оренду можна взяти наряд нареченої, Малефісенти, скелета, Жінки-кішки і навіть руки горили.

Де ж взяти костюм напрокат і ціни – дізнавалися Факти ICTV.

Де орендувати костюм на Хеловін 2019

У Києві досить багато магазинів, які продають і надають в оренду костюми на Хеловін. Досить вбити у пошуковик “оренда костюмів” і вам видасть величезну палітру торгових точок. Там ви зможете підібрати костюм за смаком і замовити примірку (якщо є така послуга). Але не залишайте вибір наряду на останній день, оскільки варіантів може не залишитися.

Зазвичай для прокату костюма, крім оплати, вам доведеться залишити як заставу документ або грошову суми.

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Ціни

Оренда костюмів на Хеловін 2019 варіюється у межах 350-1 500 грн.

Можна взяти напрокат костюми Сімейки Адамсів для всіх родичів. Ціна за такий комплект – 5 500 грн.

До слова, Хеловін у 2019 році традиційно святкуватимуть 31 жовтня.