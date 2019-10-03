Єгипет – тепла країна, яка має попит у туристів цілий рік. Яка погода там взимку і що необхідно знати перед поїздкою – розкажуть Факти ICTV.

Перший сніг завжди викликає у нас радість і захоплення, стрічка соцмереж просто вибухає передноворічними постами. Але так звана ейфорія дуже швидко зникає з першим підвищенням температури. Приємний білий колір під ногами перетворюється на болотну консистенцію, через яку промокають ноги, з’являються хвороби. І це все впереміш з холодом, морозом і ожеледицею.

У такі моменти просто хочеться зібрати валізи та тікати якнайдалі. Туди, де сонце, море, пісок, теплий вітер і ніяких турбот. Єгипет – один з найпопулярніших курортів серед українців, особливо привабливим він є взимку для любителів тепла і поціновувачів пляжного відпочинку.

Погодні умови

Для того, щоб вирішити, якого саме місяця краще відвідати Єгипет, потрібно знати про його клімат. Країна знаходиться на двох континентах: західна Азія і південна Африка. 95% території – пустеля, населення розмістилося на решті п’яти відсотках. На більшій частині Єгипту панує тропічний континентальний пустельний клімат. Загалом тут тепло завжди, тому туристи відвідують країну круглий рік. Опади зустрічаються дуже рідко.

Грудень. Цей місяць є найсприятливішим для пляжного відпочинку. У курортних містах температура повітря становить в середньому 23-25 ° С, вночі стає холодніше – 15-17 ° С.

Січень. Стовпчик термометра в середньому тримається на позначці 20-25 ° С, а вночі може опускатися навіть до +10.

Лютий. Вважається найпрохолоднішим місяцем року. Температура повітря вдень може сягати +23° С , а в ночі всього 10-11.

Найпопулярнішими напрямками з України є курорт Шарм-ель-Шейх та Хургада. Крім них існують ще такі туристичні міста: Дахаб, Таба, Марса-Алам, Макаді Бей, Сома Бей, Сафага та інші.

Потрібно пам’ятати, що температура повітря в різних регіонах може відрізнятися на декілька градусів. Тому, плануючи поїздку, перевірте погоду в конкретному місті, що вас цікавить. Так ви зможете підібрати ідеальну локацію для відпочинку і прихопити для себе всі необхідні речі: чи то крем для засмаги, чи теплий светр.

Чи можна купатися в морі

Купальний сезон фактично триває весь рік, але це також залежить від місяця. Наприклад, грудень – найсприятливіший для купання. У цей період вода може прогріватися до 22-24° С , як і температура повітря. У січні купання вже буде не таким приємним, температура води становитиме приблизно 20-22 ° С, у таких випадках відпочивальники віддають перевагу басейнам при готелях. У лютому вода за температурою приблизно така, як і у січні, з середини місяця може прогріватися до +23.

З Єгипту забороняється вивозити предмети, які мають відношення до флори і фауни Червоного моря, наприклад, корали і мушлі. Вони вважаються національним надбанням, а порушення закону строго карається штрафом. Якщо ви придбали таку продукцію у магазині, то обов’язково збережіть чек.

Новий рік у Єгипті

Новий рік завжди хочеться відсвяткувати якось по-особливому. Перегорнути нову сторінку у новій країні – мрія багатьох. Тут це свято датоване 11 вересням. Але це не означає, що ви засумуєте за новорічною атмосферою. Перейнявшись європейськими традиціями, тутешні мешканці також прикрашають свої будинки різдвяними атрибутами.

Крім того, у країні є велика кількість православних жителів, які також зустрічають Новий Рік в період з 31-го грудня по 1 січня. Кожен готель прикрашає свою територію, а в холі розміщують величезні штучні ялинки. На вулицях стоять ошатні пальми – альтернатива нашим хвойним, а вікна торгових центрів і крамничок сяють яскравими вогнями.

Палкі прихильники новорічної красуні зможуть придбати її у місцевих продавців, але коштувати така розкіш буде чимало. Про Новорічну ніч потрібно подбати заздалегідь. Як правило, готелі організовують великий банкет з цілим шоу за участі ведучих, аніматорів та виступів відомих зірок. При купівлі путівки потрібно заздалегідь поцікавитися, чи входить ціна банкету в загальну вартість.

Як розважитися

Провести відпустку, пролежавши на пляжі, не дуже весело. Якщо ви знаходитеся в іншій країні, то чому б не пізнати її повністю, поринувши в її культуру, історію, традиції? Знайдіть час у своїй подорожі для нових відкриттів. Єгипет – дуже цікава країна з особливою культурою, їжею й історичними місцями.

Зазвичай, тури до Єгипту розраховані на 7 днів. З них обов’язково потрібно виділити хоча б один для знайомства з пустелею. Любителям адреналіну тут пропонують сафарі на джипах або ж поїздки на квадроциклах, а прихильникам спокою і безпеки – прогулянки верхи на верблюдах. Стародавні храми, гробниці, піраміди занурять вас у атмосферу іншої епохи. Потрапити у таку екскурсію можна з будь-якого курортного міста.

Поїздка в Єгипет – особливий привід спробувати щось нове, наприклад, дайвінг, серфінг чи віндсерфінг. Підводний світ Червоного моря просто вражає. Занурившись під воду з аквалангом, можна побачити коралові рифи, незвичайні водорості і різноманітних рибок.

Ніл – найбільша річка світу, про яку ви обов’язково читали у творах зарубіжної літератури. Круїз Нілом – можливість ближче познайомитися з цією унікальною водоймою та її берегами.

Гора Синай – відома історична і релігійна пам’ятка. Саме тут Мойсей отримав від Бога 10 заповідей. Підйом на гору займає близько 2-3 годин, але задля цього сюди з’їжджаються туристи з усього світу, особливо християни.

Столиця країни Каїр ніколи не залишає туристів байдужими. Тут знаходиться мечеть Мухаммеда Алі, національний Єгипетський музей, сучасна телевежа, Блакитна мечеть та Рожева піраміда. Поблизу міста розмістилася одна з найвідоміших історичних пам’яток – фігура Сфінкса.

Луксор – місто, умовно розділене часом на дві частини: Місто живих і Місто мертвих. Сюди варто приїхати, щоб побачити стародавній Луксорський храм, собор Амона-Ра та інші не менш цікаві історичні пам’ятки.

Кожне єгипетське місто має свої історичні місця, визначні пам’ятки і заклади зі смачною кухнею. На курортах країни панує активне нічне життя: гучні дискотеки, концерти, активності з аніматорами.

Що варто знати перед поїздкою

За рахунок географічного положення Єгипет вважається доволі вітряною країною. Сезон вітрів – термін, коли у деяких регіонах вітри дмуть з більшою силою. Взимку триває він, як правило, в січні-лютому. Цей процес може заважати вашому відпочинку, створювати дискомфорт, а також обмежити купання у морі. Тому у такий період краще віддавати перевагу містам, які захищені горами. Практично безвітряними вважаються такі курорти, як Шарм-ель-Шейх, Таба, Сафага.

Грошова одиниця країни – єгипетський фунт, але проблем з доларами чи євро тут немає.

Релігія, яку сповідують єгиптяни – іслам. Для походів в місто чи екскурсій краще вибрати закритий і невідвертий одяг, інакше ви потрапите під шквал недоброзичливих поглядів. Мусульмани вважають, що оголювати тіло непристойно.

Мова, якою спілкуються місцеві мешканці – арабська. Готельний персонал спілкуватиметься з вами російською або англійською. Слова тут потрібно читати з права на ліво, а ось цифри, навпаки, – зліва на право.

Скільки коштуватиме такий відпочинок

Грудень вважається одним із найдешевших місяців. Звичайно, це не стосується турів у новорічний період, які коштують на порядок більше. До середини місяця ціна путівки на одного дорослого починається від 6-7 тис. грн за 7 діб. Ціни на Новий рік та Різдво помітно підвищуються – від 12-13 тис. на 7 діб.

Після Різдва січневі тури коштуватимуть від 9-ти тис. за одного дорослого. У лютому ціна розпочинається від 9-10 тис. гривень за 7 діб на одну людину.

Єгипет – популярний туристичний маршрут не тільки взимку, а й цілий рік. Ця країна є прийнятною за ціною і кліматом для пересічного українця. Пам’ятайте, що планувати відпустку потрібно завчасно, адже у новорічно-різдвяний період попит і ціна помітно підвищуються. Проведіть свою відпустку незабутньо, поринувши в атмосферу країни палкого сонця, величних пірамід і ласкавого моря.

Людмила Богданова