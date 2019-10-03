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Факти / Lifestyle

Яке сьогодні свято: іменини 3 жовтня

3 жовтня іменини святкують Олександр, Василь, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Остап, Теодор, Федір, Ян і Тетяна.

Какой сегодня праздник

День ангела 3 жовтня відзначають Олександр, Василь, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Остап, Теодор, Федір, Ян і Тетяна.

На цю дату також припадає Всесвітній день тверезості та боротьби з алкоголізмом.

Крім того, 3 жовтня згадують великомученика Євстафія Римського. На Русі його називали Вітряком, оскільки завжди дули вітри. У цей день відзначали своє свято мельники.

Читайте: Календар свят на жовтень 2019

Прикмети на 3 жовтня:

  • Якщо вранці небо біле – до негоди.
  • Павутина літає і туман стоїть – до теплої осені.
  • Багато шишок на нижніх гілках ялини – до ранніх морозів.

Що не можна робити 3 жовтня:

  • Струшувати воду після того, як вимив руки.
  • Повертати порожній посуд.
  • Дарувати подарунки.

Факти ICTV також пропонують ознайомитися з календарем церковних свят на 2019 рік.

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