3 жовтня іменини святкують Олександр, Василь, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Остап, Теодор, Федір, Ян і Тетяна.
День ангела 3 жовтня відзначають Олександр, Василь, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Остап, Теодор, Федір, Ян і Тетяна.
На цю дату також припадає Всесвітній день тверезості та боротьби з алкоголізмом.
Крім того, 3 жовтня згадують великомученика Євстафія Римського. На Русі його називали Вітряком, оскільки завжди дули вітри. У цей день відзначали своє свято мельники.
Читайте: Календар свят на жовтень 2019
Прикмети на 3 жовтня:
- Якщо вранці небо біле – до негоди.
- Павутина літає і туман стоїть – до теплої осені.
- Багато шишок на нижніх гілках ялини – до ранніх морозів.
Що не можна робити 3 жовтня:
- Струшувати воду після того, як вимив руки.
- Повертати порожній посуд.
- Дарувати подарунки.
Факти ICTV також пропонують ознайомитися з календарем церковних свят на 2019 рік.