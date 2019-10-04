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Apple збільшить випуск iPhone 11 через надпопит

Apple зіткнулася з величезним попитом під час продажів нових iPhone 11.

Apple збільшить випуск iPhone 11 через надпопит

Apple через попит, який перевершив очікування, збільшить випуск свого нового смартфона iPhone 11.

Для цього американська компанія дала завдання своїм постачальникам виробити на 10% більше деталей.

Читайте: Витік в Apple: дизайн нового iPhone 12 злили у мережу

Це означає, що у магазини надійде на 7-8 млн смартфонів iPhone 11 більше, ніж планувалося.

Як відомо, iPhone 11 в Україні офіційно почнуть продавати з 11 жовтня.

Джерело: Nikkei

Фото: Dreamstime

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