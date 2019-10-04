В Україні День вчителя 2019 відзначають 6 жовтня. З цієї нагоди Факти ICTV створили святкові привітання в картинках.

День вчителя в Україні відзначають у першу неділю жовтня, у 2019 році свято випадає на 6 жовтня.

Оскільки це вихідний день, вітають вчителів напередодні в п’ятницю або в понеділок.

До слова, Всесвітній день вчителя завжди відзначають 5 жовтня.

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У День вчителя школярі виявляють свою креативність та обирають різні способи, щоб привітати улюблених викладачів.

З цієї нагоди Факти ICTV створили оригінальні привітання в картинках з Днем вчителя.



















День вчителя в Україні – привітання в картинках / 5 фотографий

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