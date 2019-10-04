Яким буде 4 жовтня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

До обіду несприятливий час для ухвалення рішеннь і важливих питань.

Емоційний фон може бути нестабільним. Може виникати дратівливість і конфліктність – конструктивності чекати не доводиться.

Читайте: Гороскоп на тиждень з 30 вересня до 6 жовтня

Добре зайнятися якоюсь індивідуальною дослідницькою діяльністю. Вельми сприятливий час для навчання та освіти.

Придбання коштовних речей, контракти, ухвалення рішень щодо договорів краще відкласти. Фінансові питання задоволення не принесуть.

До слова, Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп на жовтень 2019 року для всіх знаків зодіаку.