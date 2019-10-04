День вчителя в Україні щороку відзначають у першу неділю жовтня. Як обрати букет на день вчителя та за якою ціною пропонують квіти, читайте в матеріалі Факти ICTV.

Правильно підібраний букет на День вчителя не тільки принесе радість педагогу, а й допоможе школяреві проявити свою індивідуальність.

Замовити квіти на День вчителя можна як в інтернет-магазинах KievFlover, LaCharme, так і придбати в магазинах Камелія (проспект Перемоги, 22), Квiти & Кава (вул. Січових Стрільців, 79), LaVanda (бульвар Лесі Українки, 26), Тюльпанія (вул. О.Гончара, 65а).

Квіти на День вчителя 2019

Троянди

За троянди доведеться заплатити 35-100 грн. за штуку. Придбати їх можна, до прикладу, в квіткових магазинах Зелена галерея (вул. Пирогова, 3), Flower (вул. Г. Кірпи, 5), Квіткова ваніль (вул. Льва Толстого, 15), Grande Fleur (пр-т Московський ,9) або замовити в інтернет-магазині.

Читайте: Стоп сервізи! Креативні і недорогі подарунки вчителям

Орхідеї

На відміну від звичайного букету, такі квіти будуть тішити вашого вчителя довгий час. Ціни на такі квіти стартують від 270 до 600 грн.

Купити її можна як в магазинах Украфлора (вул. Салютна, 2Б), Ботаніка (вул. Салютна, 2Б), ОрхідсАрт (Тверський тупик, 4), так і замовити в інтернет-магазинах, до прикладу Ваш Сад, Хай Бокс, Greensad.

Хризантеми

Восени розквітає багато сортів хризантем, ця квітка чудово виглядає, як у самостійному букеті, так і в поєднанні з іншими квітами. Зараз ці квіти коштують від 25 до 100 грн за гілочку. Букет коштуватиме від 300 грн.

Восени такі квіти можна купити ледь не у кожному провулку, або це можуть бути Fleur de Lis (вул. І.Франка, 38), Gloria (бул. Л. Українки, 13), FlowersWeb (вул. Маршала Гречка, 3) та Квіткове королівство (вул. Михайлівська 17/2).

Букети на День вчителя 2019































Квіти на день вчителя 2019 – ідеї букетів та ціни / 8 фотографий

Факти ICTV писали про те, що вчителям Києва підвищили зарплату з 1 вересня 2019.

Фото: Sisters Flowers, KievFlover