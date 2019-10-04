Вчителі в Україні 6 жовтня святкують своє професійне свято. З цієї нагоди Факти ICTV створили оригінальні листівки з привітаннями.
День вчителя 2019 в Україні відзначають 6 жовтня. Історія свята бере початок з СРСР. Він був заснований указом президії Верховної Ради СРСР від 29 вересня 1965 року.
У роки незалежності було ухвалено рішення відзначати День вчителя в першу неділю жовтня.
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Зазвичай, у школах викладачів вітають у п’ятницю, але з розвитком соціальних мереж це запросто можна зробити і в вихідний день.
З цієї нагоди Факти ICTV створили оригінальні святкові листівки з Днем вчителя.
Листівки на День вчителя 2019 / 5 фотографий
Раніше Факти ICTV писали, як привітати з Днем вчителя класного керівника.
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