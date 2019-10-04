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Факти / Lifestyle

Октоберфест 2019: найсексуальніша дівчина фестивалю (ГОЛОСУВАННЯ)

З 16 вересня до 6 жовтня у Мюнхені проходить наймасштабніший фольклорний фестиваль – Октоберфест 2019. Факти ICTV зробили добірку дівчат і пропонують вам зробити вибір у сторону найкращої.

Октоберфест 2019: найсексуальніша дівчина фестивалю (ГОЛОСУВАННЯ)

До закінчення Октоберфесту 2019 залишилося кілька днів, тож перші кухлі пива вже давно розлиті. Але веселощі не закінчується.

Мюнхеном розгулюють натовпи людей, як у звичайних нарядах, так і у традиційних баварських костюмах. Особливе захоплення викликають тематично вдягнені дівчата.

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Факти ICTV зробили добірку красунь і пропонують вам обрати найкращу з них.

До слова, Факти ICTV писали про історію фестивалю Октоберфест і публікували цікаві факти про свято.

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