З 16 вересня до 6 жовтня у Мюнхені проходить наймасштабніший фольклорний фестиваль – Октоберфест 2019. Факти ICTV зробили добірку дівчат і пропонують вам зробити вибір у сторону найкращої.
До закінчення Октоберфесту 2019 залишилося кілька днів, тож перші кухлі пива вже давно розлиті. Але веселощі не закінчується.
Мюнхеном розгулюють натовпи людей, як у звичайних нарядах, так і у традиційних баварських костюмах. Особливе захоплення викликають тематично вдягнені дівчата.
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Факти ICTV зробили добірку красунь і пропонують вам обрати найкращу з них.
До слова, Факти ICTV писали про історію фестивалю Октоберфест і публікували цікаві факти про свято.
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