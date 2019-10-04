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Погода в Україні на 4 жовтня (КАРТА)

Майже на всій території України 4 жовтня очікуються дощі з грозами.

Погода в Україні на 4 жовтня (КАРТА)

У західних областях погода 4 жовтня обіцяє бути хмарною з проясненнями. Температура вдень 10°…14°, вночі 3°…7°.

На півночі країни пройдуть дощі. Повітря прогріється до 16° вдень та 11° вночі.

Читайте: Вітер та гроза знеструмили 102 села у п’яти областях

У центральній частині країни пройдуть дощі з грозами. Температура підніметься до 21° тепла вдень, та до 13° вночі.

На сході та півдні також варто очікувати сильні грози. Вночі стовпчики термометрів покажуть 10-15° тепла, вдень – 15-25°.

До слова, Факти ICTV публікували прогноз погоди на осінь 2019 року в Україні.

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