Майже на всій території України 4 жовтня очікуються дощі з грозами.
У західних областях погода 4 жовтня обіцяє бути хмарною з проясненнями. Температура вдень 10°…14°, вночі 3°…7°.
На півночі країни пройдуть дощі. Повітря прогріється до 16° вдень та 11° вночі.
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У центральній частині країни пройдуть дощі з грозами. Температура підніметься до 21° тепла вдень, та до 13° вночі.
На сході та півдні також варто очікувати сильні грози. Вночі стовпчики термометрів покажуть 10-15° тепла, вдень – 15-25°.
До слова, Факти ICTV публікували прогноз погоди на осінь 2019 року в Україні.
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