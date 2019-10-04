Професійне свято педагогів припадає на 6 жовтня. Привітання з Днем вчителя 2019 у віршах зібрали Факти ICTV.

У пошуках віршів з Днем вчителя 6 жовтня будуть всі школярі. Адже саме в цей день педагоги відзначають своє професійне свято.

Щоб висловити вдячність своїм шкільним батькам, Факти ICTV підготували привітання з Днем вчителя 2019 у віршах.

З днем учителя вітаю!

Будьте радісні завжди.

Хай уроки пролітають,

Швидко й гарно, як ві сні.

Хай щасливо і успішно

В школі день проходить Ваш.

І радіють усі діти,

Як заходите Ви в клас!

***

Любі наші вчителі,

З святом вчителя вітаємо.

Успіхів та доброти

Від усіх нас побажаємо!

Хай достаток та любов

До роботи надихає.

Та навчальний кожен рік

Вас приємно зустрічає!

Будьте впевнені в собі,

Завжди всміхнені, здорові.

Та життя в достатку вам,

В злагоді, добрі, любові!

***

Сьогодні приймайте від нас вітання,

Щирі й добрі побажання.

Хай щастить вам у житті,

Не бувайте у біді.

Учні хай старанно вчаться,

Змін, труднощів не бояться.

Ви ж для них приклад хороший,

Кожен день хай буде погожий.

***

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Прийміть вітання щирі, від душі

Із професійним святом, вчителі.

Уроки хай проходять на ура,

Хай любить, поважає дітвора.

Душевних сил, наснаги і тепла,

Щоб кожна мить яскравою була.

Хай школа буде, наче другий дім,

Щоб затишно і добре було в нім!

***

Учитель, педагог — покликання,

Ви вибрали в житті його,

Не змінювати побажаю

Вам рішення цього свого.

У свято ваше професійне

Терпіння зичу вам і сил,

Здоров’я, відданості справі,

Натхнення, гарних перспектив.

***

Щасливої долі бажаємо,

З днем вчителя вітаємо!

Хай від роботи щастя буде,

Ваші досягнення ніхто не забуде.

Хай зарплата вас радує,

Про відпустку нагадує.

Хай мрії збуваються,

Веселі моменти трапляються.

До слова, раніше Факти ICTV публікували привітання з Днем вчителя в картинках.