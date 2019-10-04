Найкращі ідеї темного манікюру 2019 дивіться в матеріалі Фактів ICTV.
Темний манікюр завжди виглядає вишукано і елегантно. У цьому сезоні неймовірно популярний темний колір, який може бути однотонним або ж доповняться декором у вигляді блискіток, страз, акрилової пудри або ж комбінуватися з малюнком.
Цікаво те, що він виглядає шикарно як на довгих, так і на коротких нігтях.
Ідеї темного манікюру 2019
Темний манікюр 2019 – ідеї дизайну нігтів / 9 фотографий
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Модно також поєднання кількох текстур та відтінків, матового і глянцевого покриття.
Сміливо використовуйте геометричні малюнки, не бійтеся експериментувати.
Темний манікюр 2019 – ідеї дизайну нігтів / 9 фотографий
Раніше Факти ICTV публікували ідеї манікюру на осінь 2019.
Фото: manicure_page, prof_nogti