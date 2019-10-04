Ціна на смартфони iPhone 11 в Україні в перший вікенд стартує від 22 999 грн .
Офіційний дистриб’ютор техніки Apple в Україні АСБІС повідомив, що з 11 по 14 жовтня після офіційного запуску смартфона iPhone 11 ціна на базову модель становитиме 22 999 грн.
На нових смартфонах Apple можна буде заощадити до 2 тис. грн.
Також знижка діятиме і на нові моделі Apple Watch та iPad.
Читайте: Apple збільшить випуск iPhone 11 через надпопит
За спеціальними цінами буде доступна наступна продукція компанії:
- iPhone 11 – від 22 999 грн;
- iPhone 11 Pro – від 33 999 грн;
- iPhone 11 Pro Мах – від 37 999 грн;
- iPad 10.2 – від 9 499 грн;
- Apple Watch Series 5 – від 12 999 грн.
Нагадаємо, продажі iPhone 11 в Україні почнуться 11 жовтня.
Джерело: ITC
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