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Як купити iPhone 11 в Україні за зниженою ціною

Ціна на смартфони iPhone 11 в Україні в перший вікенд стартує від 22 999 грн .

iPhone 11

Офіційний дистриб’ютор техніки Apple в Україні АСБІС повідомив, що з 11 по 14 жовтня після офіційного запуску смартфона iPhone 11 ціна на базову модель становитиме 22 999 грн.

На нових смартфонах Apple можна буде заощадити до 2 тис. грн.

Також знижка діятиме і на нові моделі Apple Watch та iPad.

Читайте: Apple збільшить випуск iPhone 11 через надпопит

За спеціальними цінами буде доступна наступна продукція компанії:

  • iPhone 11 – від 22 999 грн;
  • iPhone 11 Pro – від 33 999 грн;
  • iPhone 11 Pro Мах – від 37 999 грн;
  • iPad 10.2 – від 9 499 грн;
  • Apple Watch Series 5 – від 12 999 грн.

Нагадаємо, продажі iPhone 11 в Україні почнуться 11 жовтня.

Джерело: ITC

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