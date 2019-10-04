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Факти / Lifestyle

Яке сьогодні свято: іменини 4 жовтня

4 жовтня іменини святкують Андрій, Данило, Дмитро, Йосип, Кіндрат, Назар.

Яке сьогодні свято: іменини 4 жовтня

День ангела 4 жовтня відзначають Андрій, Данило, Дмитро, Йосип, Кіндрат, Назар.

У цей день святкують Всесвітній день захисту тварин.

Крім того, 4 жовтня щорічно відзначають Всесвітній день посмішки. Свято засноване у 1999 році з ініціативи художника Харві Белла.

Читайте: Календар свят на жовтень 2019

Одного разу, в 1963 році він отримав замовлення на логотип однієї американської страхової компанії. Харві намалював смайлик – те саме жовте личко, за допомогою якого зараз всі користувачі соцмереж висловлюють своє схвалення.

Прикмети на 4 жовтня:

  • Яка погода сьогодні – такою вона буде ще чотири тижні.
  • Різко похолодало – скоро прийде зима.
  • Багато горіхів, але немає грибів – прикмета, що зима буде сніжною та суворою.
  • Вдень холодно, а вночі стає тепліше – скоро буде негода.

Що не можна робити 4 жовтня:

  • Заборонено повертати посуд порожній, щось дарувати.
  • Не варто влаштовувати посиденьки, щоб за столом сиділи 13 людей.

Факти ICTV також пропонують ознайомитися з календарем церковних свят на 2019 рік.

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