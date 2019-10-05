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Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 5 жовтня

Яким буде 5 жовтня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

День змішаних енергій. Є ймовірність вирішити завдання та зробити кроки у бік реалізації запланованої мети.

Бажано вести справи хоробро і наполегливо, не боятися та не піддаватися на провокації. Впевненість у своїх силах допоможе сьогодні просунутися в потрібних питаннях. Привабливий зовнішній вигляд, творчий підхід і новаторство в справах додадуть енергії.

Дуже бажані будь-які поїздки, прогулянки, контакти з природою, особливо сильними можуть виявитися місця з водоймами.

Читайте: Гороскоп на тиждень з 30 вересня до 6 жовтня

День сприятливий для духовних практик і трансформацій.

Несприятливо: підстригання нігтів.

До слова, Факти ICTV публікували ексклюзивний гороскоп на жовтень 2019 року для всіх знаків зодіаку.

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