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Яке сьогодні свято: іменини 5 жовтня

5 жовтня іменини святкують Мартін, Веніамін, Макар, Андрій, Олександр, Кузьма, Петро, Микола, Федір.

Календарь

День ангела 5 жовтня відзначають Мартін, Веніамін, Макар, Андрій, Олександр, Кузьма, Петро, Микола, Федір.

Читайте: Календар свят на жовтень 2019

Прикмети на 5 жовтня:

  • Листя з берези ще не опало – сніг буде пізно.
  • Шишок мало на сосні – на теплу зиму.
  • Літає багато павутиння – осінь буде теплою.

Селяни 5 жовтня закінчували збирати редьку і готували з неї різні страви. У народі побутувала думка цей день нещасливий, бо якщо дме сильний вітер, то він може принести з собою хвороби та нечисту силу.

Що не можна робити 5 жовтня:

Існувало кілька заборон, яких треба було дотримуватися, щоб сильного вітру не було. Так, 5 жовтня потрібно було спалювати старі віники, руйнувати мурашники, проклинати вітер, бити палицею чи батогом по землі.

Факти ICTV також пропонують ознайомитися з календарем церковних свят на 2019 рік.

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