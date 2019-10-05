5 жовтня іменини святкують Мартін, Веніамін, Макар, Андрій, Олександр, Кузьма, Петро, Микола, Федір.

День ангела 5 жовтня відзначають Мартін, Веніамін, Макар, Андрій, Олександр, Кузьма, Петро, Микола, Федір.

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Прикмети на 5 жовтня:

Листя з берези ще не опало – сніг буде пізно.

Шишок мало на сосні – на теплу зиму.

Літає багато павутиння – осінь буде теплою.

Селяни 5 жовтня закінчували збирати редьку і готували з неї різні страви. У народі побутувала думка цей день нещасливий, бо якщо дме сильний вітер, то він може принести з собою хвороби та нечисту силу.

Що не можна робити 5 жовтня:

Існувало кілька заборон, яких треба було дотримуватися, щоб сильного вітру не було. Так, 5 жовтня потрібно було спалювати старі віники, руйнувати мурашники, проклинати вітер, бити палицею чи батогом по землі.

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