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День вчителя – Google випустив дудл до свята

До Дня вчителя на головній сторінці пошуковика Google з’явився святковий дудл.

День вчителя

6 жовтня в Україні відзначають День вчителя і до свята на головній сторінці пошуковика Google випустили анімований дудл.

Він став доступний в країнах, де святкують День вчителя 5-6 жовтня.

Читайте: Листівки на День вчителя 2019

На дудлі до Дня вчителя зображений восьминіг, який паралельно пояснює щось, малює на дошці та перевіряє роботи.

Таким чином в компанії хотіли показати, скільки всього роблять вчителі.

Дудл на день вчителя

Факти ICTV також пропонують ознайомитися з підбіркою привітань у віршах на День вчителя.

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