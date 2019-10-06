Яким буде 6 жовтня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Перша половина дня не сприятлива для важливих починань, ухвалення рішень, серйозних кроків.

Післяобідній час більш сприятливий для подібної діяльності. Зранку краще присвятити час духовним практикам, ручній праці.

У другій половині дня можна займатися плануванням майбутнього тижня, наведенням порядку в справах. Цей результат може закріпитися на тривалий час.

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Сьогодні можливі моменти зневіри і апатії, невпевненості в своїх силах. Але не варто піддаватися подібному настрою.

Краще влаштувати собі відпочинок, перезавантаження від нав’язливих думок.

Справи, розпочаті сьогодні, можуть мати стійкий характер, тому варто приділити їм особливу увагу.

До слова, раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на жовтень 2019 року.