Гороскоп на тиждень з 7 до 13 жовтня 2019 року для представників всіх знаків зодіаку – в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на тиждень з 7 до 13 жовтня склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Венера, планета кохання та краси, зі знака зодіаку Терези, в якому вона в сильному статусі управління, входить у знак Скорпіона – в слабкий статус вигнання. У взаєминах між людьми виникає таємничість та підозрілість. Венера відповідає також і за фінансову сферу. На цьому тижні тема грошей стає дуже важливою: спільні ресурси, питання кредитів, позик, спадщини. Успіх чекає на тих, хто вміє виявляти силу і тактичні здібності. Краще уникати пасивності і тоді з найменшими втратами можна відчути драматизм ситуацій. Емоційна напруга, ревнощі та з’ясування стосунків можуть нашкодити соціальному життю.

Гороскоп для Овнів

Складно володіти собою, що призводить до імпульсивних реакцій, а це може обернутися серйозними конфліктами. Ви схильні переоцінювати свої сили і пред’являти до навколишніх занадто високі вимоги, що може може стати причиною втрати симпатії та поваги. Зараз не варто ризикувати, ваше внутрішнє занепокоєння призводить до помилкових дій. Якщо вам вдасться впоратися із собою та проявити дисциплінованість, то свою силу зможете продемонструвати в роботі та конструктивних дискусіях з колегами.

Гороскоп для Тельців

Тиждень супроводжується нервозністю, неуважністю та дратівливістю. Власні помилки приносять неприємності. Можливі зіткнення через ідеї та думки, складнощі у спілкуванні, труднощі у вираженні своїх інтересів і поглядів. Краще сперечатися з офіційними органами, тому що у вас прокидається дух протиріччя, можете промовляти речі, про які згодом пошкодуєте. Але зараз вам добре дається творча робота, в особистих стосунках багато яскравих та інтенсивних подій, хоча й трохи драматичних.

Гороскоп для Близнюків

Збільшення життєвої сили і працездатності, складаються відповідні обставини, щоб ідеї втілити в реальність. Підвищиться впевненість у собі, самооцінка. Ви дуже проникливі, здатні виявляти та розплутувати інтриги. Громадська діяльність приносить задоволення, ефективні в роботі з масами людей. Ви зможете реалізувати багато творчих ініціатив та проектів, давно намічених планів. Вам відкриваються нові сприятливі перспективи.

Гороскоп для Раків

Перешкоди не дають зосередитися, складно володіти собою, що призводить до імпульсивних, різких, агресивних реакцій. Великі вимоги до життя, вам хочеться обов’язково поліпшити своє становище, через що ви схильні до необдуманого ризику. Ваше внутрішнє занепокоєння призводить до помилкових дій, наслідком яких можуть бути фінансові втрати. Через неуважність підвищується небезпека нещасного випадку. Зараз найкращий час для отримання додаткової освіти, початку навчання.

Гороскоп для Левів

У партнерстві та шлюбі помітні не завжди позитивні прагнення до влади та впливу на іншого. Зміцнюється впевненість у собі, сила волі, здатність реалізації, розумова рухливість. Будете життєрадісно на все реагувати, діяти рішучіше, легше долати перешкоди, а загальна поведінка буде визначатися динамізмом. Берете ініціативу в свої руки і завойовуєте прихильність бажаного партнера. Успіх завдяки цим старанням не змусить себе довго чекати.

Гороскоп для Дів

Підвищена розумова та творча активність, яка буде проявлятися у своїй професійній діяльності або ж в роботі за сумісництвом. Цей період вважається сприятливим для ділових переговорів, підписання угод або ж для творчості в усіх сферах ваших інтересів. Вам вдасться ефектно висловити ваші ідеї, ввести на роботі деякі нововведення та вдосконалення, оптимальним чином організувати застосування розумового потенціалу ваших співробітників. Робота з документами може принести клопоти, але завершиться вдало.

Гороскоп для Терезів

Позитивні імпульси в особистих стосунках. Цей період більше подходить для відпочинку і розваг, ніж для бізнесу. Зростає творчий підйом, оптимізм і життєдіяльність, що допоможе у вирішення справ. Слушна нагода для початку нових справ, реалізації творчих проектів, відкриття підприємств, а також для досягнення більш високого суспільного становища. У житті відбуваються важливі зміни, і якщо вдасться їх проаналізувати, можна зробити гарну закладку на весь наступний рік.

Гороскоп для Скорпіонів

У контактах і зв’язках стаєте дуже активними та енергійними. Добре проявляєте себе у професії, у вас з’являється творча активність, впевненість у собі. Наполегливі у вираженні своїх ідей та інтересів. Кількість громадських зв’язків зростає. Можливі невеликі поїздки за дорученням або у справах. З керівництвом і впливовими особами легко знайдете спільну мову, зможете висловити свої міркування. Проте цілком ймовірна перевтома через безліч зв’язків і контактів, з’являється непотрібна розумова активність, розпорошення інтелектуальної енергії.

Гороскоп для Стрільців

Хороший, вдалий період для вирішення важливих ділових питань. Ви відчуваєте підвищення життєвих сил та енергії, у вас з’являються нові ідеї для творчого самовираження. Хороші відносини на роботі. Використовуйте цей період для фінансових операцій і вкладення ресурсів. Вдалий час для вирішення домашніх проблем та усунення перешкод в кохані та сімейних стосунках. Увага до особових справ створить відчуття свіжості почуттів, принесе незабутні враження, додасть фарб.

Гороскоп для Козерогів

Не варто ухвалювати важливі рішення, бо у стані невпевненості в собі можна легко припуститися помилки. Бійтеся власних проявів помилкової гордості та критики щодо підлеглих та колег. Ці якості можуть зіпсувати можливості в кар’єрі. Активне протистояння з конкурентами забирає багато сил та енергії. Відкладіть укладення угод або проведення ризикованих фінансових операцій. Але якщо вам вдасться приборкати себе, то зможете знайти підтримку навколишніх, навіть розуміння. Якщо знайдете конструктивне застосування вашому прагненню до почестей, то можете досягти гідних результатів.

Гороскоп для Водоліїв

Стаєте чутливішими, ба більше нервовішими. Підсвідомо вам хочеться свободи, змін, тому може з’явитися бажання змінити звичний стан речей. Не лагодиться рутинна робота, важко даються рішення звичайних проблем, приваблює щось нове, цікаве, незвичайне. У цей період можливі прорахунки, які негативно позначаться на кар’єрі та діловій активності. Але це гарний час для наукової роботи, а нові ідеї дають результати. У цей період корисно орієнтуватися на майбутнє, але необхідно реально оцінювати свої шанси і можливості, аби не дати уяві взяти верх.

Гороскоп для Риб

Підвищується чутливість, ви хочете турботи, уваги, розуміння та співчуття. Крім того, ви стаєте підозрілішими і відстороненішими. Але можуть відкритися таланти, а для старих проблем знайдуться несподівані рішення. За важливі справи краще не братися, але цей період сприятливий для прояснення фактів. Діти стають чутливішими: примхливими, плаксивими, мрійливими, на уроках їм важко зосередитися. У цей час не можна давати волю негативним емоціям, бо це не лише не допоможе розрядитися, а навпаки надовго виб’є з колії.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на жовтень 2019 для представників всіх знаків зодіаку.