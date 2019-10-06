6 жовтня іменини святкують Іван, Андрій, Антон, Інокентій, Іраїда, Микола, Петро.

На 6 жовтня припадає День ангела, який відзначають Іван, Андрій, Антон, Інокентій, Іраїда, Микола, Петро.

Цьогоріч на 6 жовтня припадає День вчителя в Україні. Школярі вітають своїх шкільних батьків і дякують їм за терпіння і навчання.

Також сьогодні прийнято відзначати Всесвітній день охорони довкілля.

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За православним календарем, 6 жовтня вважається днем зачаття пророка, Предтечі й Хрестителя Господнього Іоанна та вшановується пам’ять святого Інокентія.

Інколи цього дня буває тепло, але досить рідко.

Також у цей день вшановують пам’ять святої мучениці Іраїди.

Народні прикмети на 6 жовтня:

Журавлі полетіли – осінь до зими наближається.

Кішка вмивається лівої лапкою – буде погана погода, правою – хороша.

Якщо день туманний, а дерева вкрилися інеєм, наступний рік буде врожайним.

Якщо дикі гуси високо летять і голосно кричать, то скоро настане справжня зима.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2019 рік.