PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

7 шедеврів світової архітектури, які варто побачити

Жодна подорож не обходиться без відвідин найвідоміших архітектурних споруд країни. Про сім справжніх шедеврів світової архітектури, на які варто подивитися, читайте в матеріалі.

храм святого сімейства

Світ настільки багатий на неймовірні споруди, що інколи важко зрозуміти і зорієнтуватися, що точно варто відвідати.

Щоб довго не шукати, сім світових архітектурних будівель у різних стилях, які варто побачити, підготували Факти ICTV.

Храм Святого Сімейства – Іспанія (Барселона)

храм святого сімейства

Саграда Фамілія, як його чаcто називають, – один з найбільш вражаючих нетрадиційних соборів Європи.  Архітектору Антоніо Гауді на зведення цього шедевру в готичному стилі  знадобилося 40 років.

Будівництво храму розпочалося у 1882 році і триває досі винятково на пожертви прихожан. Перший проект будівлі представив Франсиско дель Вільяр. Гауді значно змінив його, чим зробив храм одним з найбільш відвідуваних місць Барселони.

Будинок Бальо – Іспанія (Барселона)

будинок бальо

Цей незвичайний будиночок розташований на проспекті Пасео де Грасіа. Збудований за проектом Антоніо Гауді.

Іноді будівлю називають будинком з кістками через те, що балкони віддалено нагадують черепи з дірками на місці носа і очей. А комусь фасад будинку нагадує морські хвилі.

Сам будинок був збудований за проектом Амілі Сали Куртеса. А Гауді реконструював його, використавши свій фірмовий метод: багатобарвну мозаїку, криві ліні, химерні балкончики, дах у вигляді риб’ячої луски.

Будинок Міла – Іспанія (Барселона)

будинок міла

Архітектором його є Антоніо Гауді. Будівництво тривало з 1906 до 1912 року.

Іспанці між собою називають цей будинок каменеломня. Оскільки стіни будівлі виконані з цілісного сірого каменю, а балкони, більше схожі на печерні входи, прекрасно доповнюють візуальний ряд.

Зовні фасад нагадує хвилі або кам’яну гору з ящірками. У 1984 році будинок Міла було занесено до  Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Читайте: 6 найвідоміших архітекторів України та їхні роботи

Палац Грешема – Угорщина (Будапешт)

палац грешема

Цей палац був побудований спеціально для сера Томаса Грешема, який заснував Лондонську біржу.

Він розташований біля набережної Дунаю, на площі Іштвана Сечені. Замовлення на цей проект отримали місцеві архітектори Жигмонд Квіттнер і Йозеф Ваго. Будівництво почалося в 1904 році і завершилося в 1906-му.

Особливо красивий палац ввечері, коли його освітлюють сотні вогнів. Завдяки цьому він набуває перламутрово-сірого відтінку.

Над центральним входом височіє барельєф із зображенням Томаса Грешема.

Білий храм – Таїланд (Чіанграй)

білий храм

Побудований у 1997 тайським живописцем і архітектором. Це химерна суміш традиційної тайської архітектури та ірреальних елементів.

Головна будівля храму пофарбована в білий колір, що символізує чистоту Будди, і покрита мозаїками дзеркал, які виблискують на сонці.

Навколо комплексу видніються заплутані скульптури демонів, черепів, муляжі відрізаних голів на деревах та інші химерні об’єкти.

Сіднейський оперний театр – Австралія (Сідней)

опера в сіднеї

Належить до сучасних шедеврів архітектури. Театр був відкритий 20 жовтня 1973 року королевою Англії Єлизаветою II.

Архітектором оперного театру є датчанин Йорн Утзон. Вітрилоподібні оболонки даху роблять цю споруду несхожою на жодну іншу в світі.

Здається, що весь дах білий, та це не так. Він покритий плиткою білого і матово-кремового кольорів.

Храм Лотоса – Індія (Нью-Делі)

храм лотоса

Один з найдивовижніших храмів Індії. Колись на цьому місці розташовувалося священне селище Баха Пур.

Будівництво тривало вісім років, починаючи з 1978 року. Архітектором був Фаріборз Сахба.

Храм побудований з 27 бетонних пелюсток, які покриті мармуром і нагадують форму лотоса. Навколо квітки лотоса є безліч ставків і озер.

До слова, раніше Факти ICTV писали, які пам’ятки найчастіше гуглять туристи.

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

В австралійському супермаркеті знайшли виноград з голками всередині
В австралійському супермаркеті знайшли виноград з голками всередині
Куди поїхати замість Єгипту – 6 країн
Куди поїхати замість Єгипту – 6 країн
UNIT.City перетворив покинутий мотозавод у Києві на місто майбутнього
UNIT.City перетворив покинутий мотозавод у Києві на місто майбутнього
ФК Валенсия
Екс-президента Валенсії посадили на 2 роки за спробу викрадення людини
У Таїланді внаслідок ДТП з пікапом загинули 17 студентів
У Таїланді внаслідок ДТП з пікапом загинули 17 студентів
Пристайко і Сіярто
Пристайко і Сіярто домовилися про пошук рішення українсько-угорських проблем
Україна запропонувала Угорщині план покращення відносин
Україна запропонувала Угорщині план покращення відносин
Які пам’ятки найчастіше гуглять туристи – рейтинг
Які пам’ятки найчастіше гуглять туристи – рейтинг
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка