Жодна подорож не обходиться без відвідин найвідоміших архітектурних споруд країни. Про сім справжніх шедеврів світової архітектури, на які варто подивитися, читайте в матеріалі.

Світ настільки багатий на неймовірні споруди, що інколи важко зрозуміти і зорієнтуватися, що точно варто відвідати.

Щоб довго не шукати, сім світових архітектурних будівель у різних стилях, які варто побачити, підготували Факти ICTV.

Храм Святого Сімейства – Іспанія (Барселона)

Саграда Фамілія, як його чаcто називають, – один з найбільш вражаючих нетрадиційних соборів Європи. Архітектору Антоніо Гауді на зведення цього шедевру в готичному стилі знадобилося 40 років.

Будівництво храму розпочалося у 1882 році і триває досі винятково на пожертви прихожан. Перший проект будівлі представив Франсиско дель Вільяр. Гауді значно змінив його, чим зробив храм одним з найбільш відвідуваних місць Барселони.

Будинок Бальо – Іспанія (Барселона)

Цей незвичайний будиночок розташований на проспекті Пасео де Грасіа. Збудований за проектом Антоніо Гауді.

Іноді будівлю називають будинком з кістками через те, що балкони віддалено нагадують черепи з дірками на місці носа і очей. А комусь фасад будинку нагадує морські хвилі.

Сам будинок був збудований за проектом Амілі Сали Куртеса. А Гауді реконструював його, використавши свій фірмовий метод: багатобарвну мозаїку, криві ліні, химерні балкончики, дах у вигляді риб’ячої луски.

Будинок Міла – Іспанія (Барселона)

Архітектором його є Антоніо Гауді. Будівництво тривало з 1906 до 1912 року.

Іспанці між собою називають цей будинок каменеломня. Оскільки стіни будівлі виконані з цілісного сірого каменю, а балкони, більше схожі на печерні входи, прекрасно доповнюють візуальний ряд.

Зовні фасад нагадує хвилі або кам’яну гору з ящірками. У 1984 році будинок Міла було занесено до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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Палац Грешема – Угорщина (Будапешт)

Цей палац був побудований спеціально для сера Томаса Грешема, який заснував Лондонську біржу.

Він розташований біля набережної Дунаю, на площі Іштвана Сечені. Замовлення на цей проект отримали місцеві архітектори Жигмонд Квіттнер і Йозеф Ваго. Будівництво почалося в 1904 році і завершилося в 1906-му.

Особливо красивий палац ввечері, коли його освітлюють сотні вогнів. Завдяки цьому він набуває перламутрово-сірого відтінку.

Над центральним входом височіє барельєф із зображенням Томаса Грешема.

Білий храм – Таїланд (Чіанграй)

Побудований у 1997 тайським живописцем і архітектором. Це химерна суміш традиційної тайської архітектури та ірреальних елементів.

Головна будівля храму пофарбована в білий колір, що символізує чистоту Будди, і покрита мозаїками дзеркал, які виблискують на сонці.

Навколо комплексу видніються заплутані скульптури демонів, черепів, муляжі відрізаних голів на деревах та інші химерні об’єкти.

Сіднейський оперний театр – Австралія (Сідней)

Належить до сучасних шедеврів архітектури. Театр був відкритий 20 жовтня 1973 року королевою Англії Єлизаветою II.

Архітектором оперного театру є датчанин Йорн Утзон. Вітрилоподібні оболонки даху роблять цю споруду несхожою на жодну іншу в світі.

Здається, що весь дах білий, та це не так. Він покритий плиткою білого і матово-кремового кольорів.

Храм Лотоса – Індія (Нью-Делі)

Один з найдивовижніших храмів Індії. Колись на цьому місці розташовувалося священне селище Баха Пур.

Будівництво тривало вісім років, починаючи з 1978 року. Архітектором був Фаріборз Сахба.

Храм побудований з 27 бетонних пелюсток, які покриті мармуром і нагадують форму лотоса. Навколо квітки лотоса є безліч ставків і озер.

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