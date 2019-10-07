У цьому тижні погода в Україні буде переважно хмарною з проясненнями, проте також варто очікувати опади у деяких регіонах.

У вівторок, 8 жовтня, майже у всіх областях буде сонячно з проясненнями, проте на сході пройдуть дощі.

Температура повітря буде 6°…11° вдень, і -3°…5° вночі.

В середу, 9 жовтня, майже по всій території країни буде хмарна погода з проясненями. Однак у Львівській, Рівненській та Волинській областях дощитиме. Повітря прогріється до 8°…17° вдень, і -3°… 6° вночі.

У четвер, 10 жовтня, українців очікують дощі майже у всіх регіонах, крім східних та частини південних. У західних, центральних, північних і східних областях вдень температура 13°… 16°, а в південних 16°… 19°.

У п’ятницю, 11 жовтня, майже у всіх регіонах пройдуть дощі, а ось жителям Одеської, Волинської, Чернівецької та Закарпатської областей варто готуватися до хмарної погоди з проясненнями.

Температура повітря прогріється до 13°…19° вдень, і 5°…11° вночі.

Бабине літо повернеться в Україну 13 жовтня. Українців очікує тепла та сонячна погода – протягом дня 15°… 22°, на північному сході 12°… 16°.