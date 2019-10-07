День юриста в Україні традиційно відзначають 8 жовтня. Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання.

Знавці юриспруденції сьогодні отримують заслужені побажання, привітання та подарунки за свою працю, адже їх робота вимагає завжди зібраності, грамотності, компетентності і ніколи не дозволяє розуму хоч на секунду втратити контроль.

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(Кадр з серіалу Форс-мажори)

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Ми зібрали найкращі СМС-привітання з Днем юриста в Україні:

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Відомо, що все що в цьому житті приносить задоволення – або незаконно, або аморально, або шкодить здоров’ю.

Тому давайте привітаємо юристів, які хоча і позбавляють нас 33,3% задоволень, але роблять наше життя більш цивілізованим!

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Нерви наче із каміння

Незаплямоване сумління

В суперечках завжди правий

Знає добре римське право

Серце чуйне. Руки чисті.

Усі ми дякуємо юристам!

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Не хочу бути трактористом,

Клепать колеса молотком,

А краще буду я юристом –

Юрист працює язиком!!

Вітаю з Професійним святом!

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На сторожі закону весь вік,

У складних і нелегких справах

Знайдете ви правильний хід,

Захистите завжди правих.

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Раніше Факти ICTV публікували календар свят на жовтень 2019.