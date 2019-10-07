Яким буде 7 жовтня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Особливий день, енергетично потужний, особливо після 10.00. Ранкові години можна присвятити очисним церемоніям, прибрати свій простір і навіть прикрасити будинок.

Поки триває 10-а місячна доба, більшість творчих справ сприятливі. Можна починати важливі проекти. Молитви і прохання будуть почуті.

Сприятливі будь-які дії і помисли на зміни на краще. Добре вирішувати матеріальні питання, прописувати плани, брати участь у благодійності, дарувати подарунки, робити покупки. Можна спробувати відмовитися від шкідливих звичок.

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Сьогодні бажано бути в хорошому настрої, виключити конфліктні ситуації і будь-яке дратування.

Будьте відкриті до всякого роду порад – можна почути підказки на свої питання.

Сьогодні сприятливий час для початку поїздок і подорожей. Не варто 7 жовтня брати і давати гроші в борг.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на жовтень 2019 року.