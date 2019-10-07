Які свята будуть у жовтні 2019 року, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

У жовтні українців чекає тільки одине офіційне державне свято 14 числа – День захисника України, яке є вихідним.

Читайте: Церковні свята – календар на 2019 рік

14 жовтня випадає на понеділок, тому у нас буде три вихідних дні підряд.

Свята в жовтні:

1 жовтня – Міжнародний день людей похилого віку

2 жовтня – Міжнародний день ненасильства

4 жовтня – Всесвітній тиждень космосу

4 жовтня – Всесвітній день тварин

5 жовтня – Всесвітній день учителів

6 жовтня – День працівників освіти

7 жовтня – Міжнародний день лікаря

7 жовтня – Міжнародний день архітектора

8 жовтня – День юриста

9 жовтня – Всесвітній день пошти

9 жовтня – День ріелтора

10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров’я

10 жовтня – Дeнь працівників стандартизації та метрології

10 жовтня – Європейський день боротьби прoти смертної кари

12 жовтня – День кадрового працівника

13 жовтня – День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби

13 жовтня – День художника

14 жовтня – День захисника України

14 жовтня – День українського козацтва

15 жовтня – Всесвітній день сільської жінки

15 жовтня – Міжнародний день білої тростини

16 жовтня – Всесвітній день продовольства

16 жовтня – День анестезіолога

17 жовтня – Міжнародний день боротьби зa ліквідацію злиднів

17 жовтня – Міжнародний день кредитних спілок

19 жовтня – Дeнь працівників целюлозно-паперової промисловості

20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби прoти захворювання молочної залози на рак

20 жовтня – День працівників харчової промисловості

23 жовтня – День працівників реклами

24 жовтня – Всесвітній день інформації про розвиток

24 жовтня – День Організації Об’єднаних Націй

25 жовтня – День маркетолога

27 жовтня – День автомобіліста

28 жовтня – День визволення України від нацистських загарбників

29 жовтня – День працівників служби позавідомчої охорони

31 жовтня – Міжнародний день Чорного моря

Раніше Факти ICTV склали для вас календар державних свят на 2019 рік.