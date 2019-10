В афіші на жовтень у Києві значиться безліч концертів і вечірок, на які меломани чекали дуже довго. Куди піти в жовтні 2019 – розкажуть Факти ICTV.

У жовтні в столиці виступлять зірки різних жанрів, тому вирішити, куди піти в Києві, стане легше.

Цього місяця можна відвідати виступи Peggy Gou, Iceage, She Past Away, Місяця, вечірку Blockhead/Arms and Sleepers/Yppah.

Також перший концерт дасть Юрій Бардаш.

У жовтні закінчується виставка Body Worlds, яка проходить у Києві з серпня. Тому у всіх охочих дізнатися анатомію людського тіла ще є час на відвідування.

Факти ICTV обрали найкращі івенти, які варті уваги у жовтні.

Body Worlds

ВДНГ, 4 павільйон

До 31 жовтня

Вартість: 350-400 грн

Придбати квитки можна тут

Саме та всесвітньо відома виставка німецького доктора Ґюнтера фон Гаґенса, яка у 1995 році шокувала мешканців Токіо, але згодом перетворилась на справжній феномен у світі сучасного мистецтва.

Експонати цієї виставки – справжні людські тіла, які після смерті власників зберегли спеціальним методом бальзамування. Тіла доповнять мультимедійними установками, щоб кожен зміг для себе по поличках розкласти процеси всередині нашого організму.

5Vymir

Caribbean Club

10 жовтня, 19.00

Вартість: 250-650 грн

Придбати квитки можна тут

Більшість київських меломанів вже давно знайомі з інді-рок-гуртом 5Vymir, а можливо, навіть знають про сольний проект одного з їх учасників Кості Поштаря Postman.

Їх творчість нагадує відверте зізнання у коханні рідному місту – про це нагадують вуличні перформанси, вишукані концерти зі струнним квінтетом, урбаністичні флешмоби та навіть коктейлі в барах столиці, які мають назву вулиць Академмістечка – району Києва, де народились всі учасники гурту.

10 жовтня хлопці планують презентацію нового музичного релізу – EP Карма.

Луна

Кіностудія імені Довженка

11 жовтня, 20.00

Вартість: 650-950 грн

Придбати квитки можна тут

Важко уявити собі справжню осінь без музики Христини Бардаш, більш відомої під творчим псевдонімом Луна. Її меланхолійна еклектична музика перетворює сірі будні на сповнені романтики сцени з культового кінематографа.

Відчуваєш, немов молодшаєш з кожним днем та закохуєшся у повсякденне.

Багато хто з музичних журналістів намагався розшифрувати і пояснити феномен її творчості, але сходились в одному – краще закрити очі та просто насолоджуватись.

11 жовтня у кіностудії імені Довженка Луна презентує свій новий чарівний альбом Транс.

Iceage + Isolated Youth

Mezzanine

11 жовтня, 20.00

Вартість: 650 грн

Придбати квитки можна тут

Датський гурт гучно вирвався з пост-панк-сцени Копенгагена з дебютним альбомом New Brigade у 2011 році. Побудувавши ауру нігілістичної та спокусливої розпусти, гурт продовжував чарувати публіку бурхливим You’re Nothing та захопливим Plowing Into the Field of Love.

У Києві гурт представить останній альбом Beyondless. У ньому Iceage дарує сиру енергію своїх попередніх релізів, але із більш відшліфованим звучанням.

Photon x Promin

Кіностудія імені Довженка

13 жовтня, 22.00

Вартість: 650-1200 грн

Придбати квитки можна тут

Rave not Dead! Це на власному прикладі доводять організатори нещодавніх діджей-сетів від Modeselektor, Apparat і Telefon Tel-Aviv.

Серія аудіовізуальних вечірок від H2D і Smailov продовжує рятувати столичну електронну сцену та приємно шокувати українських фанатів електронної музики.

Команда Promin’ запрошує усіх охочих на шоукейс Photon, на якому відбудеться виступ німецького продюсера і резидента Berghain Бена Клока. Разом з ним на великій сцені кіностудії імені Довженка виступлять Ellen Allien, представник американського андеграунду DVS1 та український діджей Voin Oruwu.

Blockhead/Arms and Sleepers/Yppah

Mezzanine

15 жовтня, 19.00

Вартість: 400 грн

Придбати квитки можна тут

Нью-йоркський електронний продюсер Blockhead приїде до Києва разом із Arms and Sleepers з Бостона та Yppah. Ці троє артистів уже відіграли разом 33 концерти у 2018 році.

Blockhead видавався на лейблі Ninja Tune, а останній альбом Free Sweatpants був випущений у січні 2019 року, містив колаборації із Aesop Rock та Open Mike Eagle.

У квітні 2018 року Arms and Sleepers представили свій останній альбом Find the Right Place.

Всі три виконавці випустять нові релізи восени та взимку на Future Archive Recordings, а в Києві презентуватимуть електронний мікс старих і нових композицій.

Lords of the Sound: Краще за 5 років

Палац Україна

18 жовтня, 19.00

Вартість: 300-1250 грн

Придбати квитки можна тут

Вже п’ять років оркестр The Lords of the Sound надає можливість українським меломанам насолодитись улюбленими саундтреками в обробці симфонічного оркестру. Це неймовірний експіріенс, через який хоча б раз повинен пройти кожен.

Музиканти оркестру кожного разу демонструють неординарний підхід до створення нової музичної програми, поєднуючи оригінальність із майстерним виконанням.

Цього разу The Lords of the Sound підготували для прихильників мікс кращих творів, яких чимало накопичилось за п’ять років існування колективу: Шерлок Холмс, Пірати Карибського моря, Матриця, Роккі, Гра Престолів, Професіонал, Майстер і Маргарита, Кримінальне чтиво and much much more!

Електрофорез

Mezzanine

19 жовтня, 19.00

Вартість: 350 грн

Придбати квитки можна тут

Електрофорез повертаються до Києва! Сінті-поп дует існує з 2012 року. За цей час музиканти встигли випустити низку гучних альбомів та отримати всенародну любов.

Електрофорез – це божевільний синтезаторний грув, містичний вокал, що зачаровує і сюрреалістична лірика. Загалом симбіоз того, що в результаті дає чудове звучання. Нові сингли, новий альбом і концерт у Києві.

Onuka & Наонi

Жовтневий палац

25 жовтня, 19.00

Вартість: 550-2200 грн

Придбати квитки можна тут

MOZAЇKA у виконанні ONUKA & НАОНI – це інтерактивний проект, в якому музика, відео та меседжі утворюють єдине ціле. Концептуально-завершене послання, масштабоване до виконання з цілим оркестром в неповторній атмосфері Палацу.

Довгоочікуване шоу від одного з найцікавіших проектів сучасної української музики, що вже відоме у багатьох країнах світу.

She Past Away

Mezzanine

25 жовтня, 20.00

Вартість: 500 грн

Придбати квитки можна тут

Після туру Мексикою та США хлопці приїдуть до Києва зі своїм останнім релізом Disko Anksiyete.

She Past Away – дарквейв гурт з атмосферними звуками 80-х. Гітарне звучання епохи пост-панку в поєднанні з мінімалістичною поезією турецької мови створює спалах сентиментальної тривоги з нігілістичною структурою мислення, яке ставить під сумнів табу та існування.

Дует з Туреччини зарекомендував себе як один із найвпливовіших та найуспішніших у своєму жанрі.

YOURA

Кіностудія імені Довженка

26 жовтня, 19.00

Вартість: 650 грн

Придбати квитки можна тут

Юрій Бардаш оголосив про великий сольний концерт у Києві. YOURA продовжує залишатися найзагадковішим проектом музичної індустрії. Його рідкісні виступи кардинально відрізняються від усіх і гостро відсікають штамповані маси.

Проект YOURA в живому виконанні – це чесна розмова артиста з глядачем і прямий взаємообмін лютої сили.

The Rasmus

Stereo Plaza

26 жовтня, 20.00

Вартість: 950-2550 грн

Придбати квитки можна тут

The Rasmus – культовий гурт підліткового періоду незалежної України, але тоді їх можна було побачити тільки на плакатах у кожній другій квартирі або почути з навушників більшості школярів.

Зараз їх фанати подорослішали, але учасники гурту теж не стоять на місці, а їх музика еволюціонує у щось більш серйозне. Музиканти зізнаються, що в них є декілька сюрпризів для старих прихильників.

