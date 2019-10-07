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Факти / Lifestyle

Макіяж на Хеловін 2019 – найкращі ідеї для гриму

Грим на Хеловін – важливий атрибут свята, яке вже так полюбилося українцям. Оригінальні ідеї для макіяжу – дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

Макияж на Хэллоуин

Макіяж на Хеловін – це вже окремий розділ б’юті-індустрії. Візажисти та блогери пропонують безліч ідей для гриму, а косметичні компанії випускають спеціальну продукцію до свята.

Якихось правил для такого макіяжу не існує. Тут вирішальними факторами виступають лише ваша фантазія та навички.
Однак для деяких видів гриму в інституті вчитися не потрібно.

Читайте: 10 популярних костюмів на Хеловін 2019

Заздалегідь визначтесь з макіяжем, який хочете зробити на Хеловін. Адже вам можуть знадобитися косметичний клей, пластилін або штучна кров. Їх можна замовити на китайських сайтах хорошої якості та за доступними цінами. Крім того, подібний грим вимагає вправності, тому кілька разів доведеться потренуватися його робити.

Також Факти ICTV зібрали знімки, на яких зображений вже готовий макіяж на Хеловін, аби вас надихнути.

  • Макияж на Хэллоуин 2019
  • Макияж на Хэллоуин 2019
  • Макияж на Хэллоуин 2019
  • Макияж на Хэллоуин 2019
  • Макияж на Хэллоуин 2019
  • Макияж на Хэллоуин 2019
  • Макияж на Хэллоуин 2019
  • Макияж на Хэллоуин 2019
  • Макияж на Хэллоуин 2019
  • Макияж на Хэллоуин 2019
  • Макияж на Хэллоуин 2019
  • Макияж на Хэллоуин 2019
  • Макияж на Хэллоуин 2019
  • Макияж на Хэллоуин 2019
  • Макияж на Хэллоуин 2019
  • Макияж на Хэллоуин 2019
  • Макияж на Хэллоуин 2019
  • Макияж на Хэллоуин 2019
  • Макияж на Хэллоуин 2019
  • Макияж на Хэллоуин 2019
Макіяж на Хеловін 2019 – найкращі ідеї для гриму / 10 фотографий

Раніше Факти ICTV писали про оренду костюмів на Хеловін 2019.

Фото: dreamstime, unsplash, lilyhamptonmakeupartis, anack.mua, sashakeenemua

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